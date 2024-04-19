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Песах-2024 — как приготовить настоящую мацу

19 апреля 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Песах 2024 — рецепт, как приготовить настоящую мацу.
Маца и бокал. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Маца – это хлебные лепешки, приготовленные из смеси хлеба и воды. Празднование Песаха в этом году начнется 22 апреля продлится до вечера 30 апреля. В течение всей недели, известной как Песах, нет разрешения на употребление халы, а также на обычный хлеб. Вместо этого на праздничном столе появляется маца. Это традиционное блюдо национальной кухни, состоящее из тонких хрустящих лепешек, приготовленных из нерастворенного теста. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Как же правильно приготовить мацу, следуя всем традициям? Мы поделимся с вами классическими рецептами.

Рецепт классической мацы

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Маца и хлеб. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • 250 г муки;
  • 100 мл воды.

Способ приготовления

Просейте муку в миску, сделайте углубление в середине и добавьте холодную воду. Быстро замешайте тугое тесто.

Разделите тесто на 6 равных частей, раскатайте каждую в пласт толщиной около 2 мм и сделайте проколы вилкой.

Разложите заготовки на сухой противень. Выпекайте мацу при 180 °C около 10 минут до золотистого цвета.

Рецепт мацы с яйцами

А теперь о приготовлении мацы с яйцами. Это блюдо имеет более мягкий и нежный вкус, чем классическая маца.

Вам понадобится: 

  • 250 г муки;
  • 2 яйца.

Способ приготовления

Разбейте яйца в миску и аккуратно перемешайте до однородной консистенции, но не взбивайте их.

Процесс приготовления теста и выпечки мацы полностью совпадает с классическим базовым рецептом. Единственное отличие состоит в том, что вместо воды используются яйца.

Совет

Для приготовления можно использовать пшеничную, овсяную или ячменную муку. Выбор муки существенно влияет на вкус готового блюда.

Ранее мы писали, что должно быть на столе на Песах 2024 — пять рецептов традиционных блюд.

Еще мы рассказывали, какую еду есть во время Великого поста, чтобы не чувствовать себя голодным. 

еда
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евреи
Песах
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