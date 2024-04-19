Песах 2024 — рецепт, как приготовить настоящую мацу.

Маца и бокал. Фото: Freepik

Маца – это хлебные лепешки, приготовленные из смеси хлеба и воды. Празднование Песаха в этом году начнется 22 апреля продлится до вечера 30 апреля. В течение всей недели, известной как Песах, нет разрешения на употребление халы, а также на обычный хлеб. Вместо этого на праздничном столе появляется маца. Это традиционное блюдо национальной кухни, состоящее из тонких хрустящих лепешек, приготовленных из нерастворенного теста.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Рецепт классической мацы

Маца и хлеб. Фото: Freepik

Вам понадобится:

250 г муки;

100 мл воды.

Способ приготовления

Просейте муку в миску, сделайте углубление в середине и добавьте холодную воду. Быстро замешайте тугое тесто.

Разделите тесто на 6 равных частей, раскатайте каждую в пласт толщиной около 2 мм и сделайте проколы вилкой.

Разложите заготовки на сухой противень. Выпекайте мацу при 180 °C около 10 минут до золотистого цвета.

Рецепт мацы с яйцами

А теперь о приготовлении мацы с яйцами. Это блюдо имеет более мягкий и нежный вкус, чем классическая маца.

Вам понадобится:

250 г муки;

2 яйца.

Способ приготовления

Разбейте яйца в миску и аккуратно перемешайте до однородной консистенции, но не взбивайте их.

Процесс приготовления теста и выпечки мацы полностью совпадает с классическим базовым рецептом. Единственное отличие состоит в том, что вместо воды используются яйца.

Совет

Для приготовления можно использовать пшеничную, овсяную или ячменную муку. Выбор муки существенно влияет на вкус готового блюда.

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