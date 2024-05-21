П'ять секретів приготування харчо — покроковий опис

Суп харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Приготування справжнього грузинського супу харчо вимагає знання особливих кулінарних тонкощів, які додадуть страві неповторного смаку і аромату. Ми розкриємо п'ять головних секретів, які допоможуть вам створити ідеальне харчо, від вибору правильних інгредієнтів до дотримання традиційних технік приготування. Дізнайтеся, як досягти насиченого смаку та аромату, які зроблять ваш харчо справжнім шедевром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.

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Вам знадобиться:

м'ясо 600-700 г;

рис 50-100 г (100 г, якщо хочете густіше);

помідори 150 г;

цибуля 2 шт;

петрушка 10 г;

кінза 10 г;

кріп 10 г;

олія вершкове 20 г;

томатна паста 1 ст. з гіркою;

аджика 1 ст. з гіркою;

хмелі сунелі 1.5 ч.л;

шафран імеретинський 1 ч.л;

мелений коріандр 1 ч. л;

рослинна олія;

ткемалі (червоний або зелений) за смаком;

часник 2 середніх зубчики;

лаврове листя 2 шт.

Для бульйону:

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

болгарський перець 1 шт.;

стебло цибулі порію 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку потрібно зварити бульйон. Перший секрет у тому, щоб вибрати жирне м'ясо на кістці. Бажано вибрати яловичі ребра. Другий секрет полягає в тому, щоб попередньо обсмажити м'ясо, а потім зварити бульйон. У бульйон додати цибулю, болгарський перець та моркву. Третій секрет полягає в тому, щоб не додавати надто багато води.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Нарізати цибулю і обсмажити на сковороді з додаванням вершкового масла та олії. Далі додати томатну пасту. Протушкувати 5 хвилин і додати аджику. Потім додати спеції та подрібнені помідори. Наприкінці додати сіль.

Приготування засмаження. Фото: YouTube @ZURABCHIK

М'ясо дістати з бульйону та нарізати на невеликі шматочки. Відправити назад у бульйон, у цьому полягає четвертий секрет приготування харчо. Варити 15 хвилин.

Шматочки м'яса. Фото: YouTube @ZURABCHIK

У бульйон додати лавровий лист, заправку і все перемішати. Потім кладемо багато зелені, часник та промитий рис. Варити 10 хвилин.

Приготування харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

П'ятий секрет ідеального супу харчо полягає в тому, щоб у бульйон додати соус ткемалі.

Приготування харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Дати настоятися супу харчо і можна подавати, обов'язково з додаванням зелені.

Харчо у тарілці. Фото: YouTube @ZURABCHIK

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