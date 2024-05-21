Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow П'ять головних секретів приготування ідеального супу харчо arrow

П'ять головних секретів приготування ідеального супу харчо

21 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
П'ять секретів приготування харчо — покроковий опис
Суп харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготування справжнього грузинського супу харчо вимагає знання особливих кулінарних тонкощів, які додадуть страві неповторного смаку і аромату. Ми розкриємо п'ять головних секретів, які допоможуть вам створити ідеальне харчо, від вибору правильних інгредієнтів до дотримання традиційних технік приготування. Дізнайтеся, як досягти насиченого смаку та аромату, які зроблять ваш харчо справжнім шедевром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м'ясо 600-700 г;
  • рис 50-100 г (100 г, якщо хочете густіше);
  • помідори 150 г;
  • цибуля 2 шт;
  • петрушка 10 г;
  • кінза 10 г;
  • кріп 10 г;
  • олія вершкове 20 г;
  • томатна паста 1 ст. з гіркою;
  • аджика 1 ст. з гіркою;
  • хмелі сунелі 1.5 ч.л;
  • шафран імеретинський 1 ч.л;
  • мелений коріандр 1 ч. л;
  • рослинна олія;
  • ткемалі (червоний або зелений) за смаком;
  • часник 2 середніх зубчики;
  • лаврове листя 2 шт.

Для бульйону:

  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • болгарський перець 1 шт.;
  • стебло цибулі порію 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку потрібно зварити бульйон. Перший секрет у тому, щоб вибрати жирне м'ясо на кістці. Бажано вибрати яловичі ребра. Другий секрет полягає в тому, щоб попередньо обсмажити м'ясо, а потім зварити бульйон. У бульйон додати цибулю, болгарський перець та моркву. Третій секрет полягає в тому, щоб не додавати надто багато води.

null
Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Нарізати цибулю і обсмажити на сковороді з додаванням вершкового масла та олії. Далі додати томатну пасту. Протушкувати 5 хвилин і додати аджику. Потім додати спеції та подрібнені помідори. Наприкінці додати сіль.

null
Приготування засмаження. Фото: YouTube @ZURABCHIK

М'ясо дістати з бульйону та нарізати на невеликі шматочки. Відправити назад у бульйон, у цьому полягає четвертий секрет приготування харчо. Варити 15 хвилин.

null
Шматочки м'яса. Фото: YouTube @ZURABCHIK

У бульйон додати лавровий лист, заправку і все перемішати. Потім кладемо багато зелені, часник та промитий рис. Варити 10 хвилин.

null
Приготування харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

П'ятий секрет ідеального супу харчо полягає в тому, щоб у бульйон додати соус ткемалі.

null
Приготування харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Дати настоятися супу харчо і можна подавати, обов'язково з додаванням зелені.

null
Харчо у тарілці. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.

лайфхаки
рецепти
суп
харчо
грузинська кухня
бульйон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном