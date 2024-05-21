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Пять главных секретов приготовления идеального супа харчо

21 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Пять секретов приготовления харчо — пошаговое описание
Суп харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовление настоящего грузинского супа харчо требует знания особых кулинарных тонкостей, которые придадут блюду неповторимый вкус и аромат. Мы раскроем пять главных секретов, которые помогут вам создать идеальный харчо, от выбора правильных ингредиентов до соблюдения традиционных техник приготовления. Узнайте, как добиться насыщенного вкуса и аромата, которые сделают ваш харчо настоящим шедевром. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом

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Вам понадобится: 

  • мясо 600-700 г;
  • рис 50-100 г (100 г, если хотите погуще);
  • помидоры 150 г;
  • лук 2 шт;
  • петрушка 10 г;
  • кинза 10 г;
  • укроп 10 г;
  • масло сливочное 20 г;
  • томатная паста 1 ст.л. с горкой;
  • аджика 1 ст.л. с горкой;
  • хмели сунели 1.5 ч.л;
  • шафран имеретинский 1 ч.л;
  • молотый кориандр 1 ч.л;
  • растительное масло;
  • ткемали (красный или зеленый) по вкусу;
  • чеснок 2 средних зубчика;
  • лавровые листья 2 шт.

Для бульона: 

  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • болгарский перец 1 шт;
  • стебель лука порея 1 шт. 

Способ приготовления 

Для начала нужно сварить бульон. Первый секрет заключается в том, чтобы выбрать жирное мясо на кости. Желательно выбрать говяжьи ребра. Второй секрет заключается в том, чтобы предварительно мясо обжарить, а затем сварить бульон. В бульон добавить лук, болгарский перец и морковь. Третий секрет заключается в том, чтобы не добавлять слишком много воды. 

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Нарезать лук и обжарить на сковороде с добавлением сливочного и растительного масла. Далее добавить томатную пасту. Протушить минут 5 и добавить аджику. Затем добавить специи и измельченные помидоры. В конце добавить соль. 

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Приготовление зажарки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Мясо достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки. Отправить обратно в бульон, в этом заключается четвертый секрет приготовления харчо. Варить минут 15. 

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Кусочки мяса. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В бульон добавить лавровый лист, заправку и все перемешать. Затем кладем много зелени, чеснок и промытый рис. Варить минут 10. 

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Приготовление харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Пятый секрет идеального супа харчо заключается в том, чтобы в бульон добавить соус ткемали. 

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Приготовление харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Дать настояться супу харчо и можно подавать, обязательно с добавлением зелени. 

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Харчо в тарелке. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.

лайфхаки
рецепты
суп
харчо
грузинская кухня
бульон

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