Пять секретов приготовления харчо — пошаговое описание

Пять главных секретов приготовления идеального супа харчо
Приготовление настоящего грузинского супа харчо требует знания особых кулинарных тонкостей, которые придадут блюду неповторимый вкус и аромат. Мы раскроем пять главных секретов, которые помогут вам создать идеальный харчо, от выбора правильных ингредиентов до соблюдения традиционных техник приготовления. Узнайте, как добиться насыщенного вкуса и аромата, которые сделают ваш харчо настоящим шедевром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.
Вам понадобится:
- мясо 600-700 г;
- рис 50-100 г (100 г, если хотите погуще);
- помидоры 150 г;
- лук 2 шт;
- петрушка 10 г;
- кинза 10 г;
- укроп 10 г;
- масло сливочное 20 г;
- томатная паста 1 ст.л. с горкой;
- аджика 1 ст.л. с горкой;
- хмели сунели 1.5 ч.л;
- шафран имеретинский 1 ч.л;
- молотый кориандр 1 ч.л;
- растительное масло;
- ткемали (красный или зеленый) по вкусу;
- чеснок 2 средних зубчика;
- лавровые листья 2 шт.
Для бульона:
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- болгарский перец 1 шт;
- стебель лука порея 1 шт.
Способ приготовления
Для начала нужно сварить бульон. Первый секрет заключается в том, чтобы выбрать жирное мясо на кости. Желательно выбрать говяжьи ребра. Второй секрет заключается в том, чтобы предварительно мясо обжарить, а затем сварить бульон. В бульон добавить лук, болгарский перец и морковь. Третий секрет заключается в том, чтобы не добавлять слишком много воды.
Нарезать лук и обжарить на сковороде с добавлением сливочного и растительного масла. Далее добавить томатную пасту. Протушить минут 5 и добавить аджику. Затем добавить специи и измельченные помидоры. В конце добавить соль.
Мясо достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки. Отправить обратно в бульон, в этом заключается четвертый секрет приготовления харчо. Варить минут 15.
В бульон добавить лавровый лист, заправку и все перемешать. Затем кладем много зелени, чеснок и промытый рис. Варить минут 10.
Пятый секрет идеального супа харчо заключается в том, чтобы в бульон добавить соус ткемали.
Дать настояться супу харчо и можно подавать, обязательно с добавлением зелени.
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