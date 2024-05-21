Пять секретов приготовления харчо — пошаговое описание

Суп харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Приготовление настоящего грузинского супа харчо требует знания особых кулинарных тонкостей, которые придадут блюду неповторимый вкус и аромат. Мы раскроем пять главных секретов, которые помогут вам создать идеальный харчо, от выбора правильных ингредиентов до соблюдения традиционных техник приготовления. Узнайте, как добиться насыщенного вкуса и аромата, которые сделают ваш харчо настоящим шедевром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо 600-700 г;

рис 50-100 г (100 г, если хотите погуще);

помидоры 150 г;

лук 2 шт;

петрушка 10 г;

кинза 10 г;

укроп 10 г;

масло сливочное 20 г;

томатная паста 1 ст.л. с горкой;

аджика 1 ст.л. с горкой;

хмели сунели 1.5 ч.л;

шафран имеретинский 1 ч.л;

молотый кориандр 1 ч.л;

растительное масло;

ткемали (красный или зеленый) по вкусу;

чеснок 2 средних зубчика;

лавровые листья 2 шт.

Для бульона:

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

болгарский перец 1 шт;

стебель лука порея 1 шт.

Способ приготовления

Для начала нужно сварить бульон. Первый секрет заключается в том, чтобы выбрать жирное мясо на кости. Желательно выбрать говяжьи ребра. Второй секрет заключается в том, чтобы предварительно мясо обжарить, а затем сварить бульон. В бульон добавить лук, болгарский перец и морковь. Третий секрет заключается в том, чтобы не добавлять слишком много воды.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Нарезать лук и обжарить на сковороде с добавлением сливочного и растительного масла. Далее добавить томатную пасту. Протушить минут 5 и добавить аджику. Затем добавить специи и измельченные помидоры. В конце добавить соль.

Приготовление зажарки. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Мясо достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки. Отправить обратно в бульон, в этом заключается четвертый секрет приготовления харчо. Варить минут 15.

Кусочки мяса. Фото: YouTube @ZURABCHIK

В бульон добавить лавровый лист, заправку и все перемешать. Затем кладем много зелени, чеснок и промытый рис. Варить минут 10.

Приготовление харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Пятый секрет идеального супа харчо заключается в том, чтобы в бульон добавить соус ткемали.

Приготовление харчо. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Дать настояться супу харчо и можно подавать, обязательно с добавлением зелени.

Харчо в тарелке. Фото: YouTube @ZURABCHIK

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.