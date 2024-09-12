Ліниві хачапурі на сніданок — рецепт приготування за 15 хвилин

Лінивий хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Коли є лаваш і 300 г сиру, цей рецепт стане ідеальним рішенням. Прекрасний варіант для сніданку, вечері або перекусу, на який потрібно лише 10 хвилин на підготовку та трохи часу на випічку. Це ідеальний спосіб нагодувати родину, не витрачаючи багато часу біля плити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир — 300 г;

яйця — 6 шт.;

сіль — щіпка;

кефір — 600 мл;

лаваш — 3 шт.;

вершкове масло.

Спосіб приготування

У мисці збити до однорідної маси сир, яйця та щіпку солі за допомогою блендера. Додати кефір і добре перемішати. Форму для запікання розміром 31x21 см змастити вершковим маслом. Взяти 3 лаваші, скласти їх гармошкою та викласти у форму.

Лаваш для хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Полити зверху приготовленою заливкою і викласти кілька шматочків вершкового масла. Запікати в розігрітій до 180 ºС духовці протягом 40 хвилин.

Лаваш та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Після випікання накрити рушником і залишити на 30 хвилин для "відпочинку". Нарізати та насолоджуватися.

Лінивий хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

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