Ленивые хачапури на завтрак – рецепт приготовления за 15 минут.

Ленивый хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Когда есть лаваш и 300 г творога, этот рецепт станет идеальным решением. Прекрасный вариант для завтрака, ужина или перекуса, который занимает всего 10 минут на подготовку и немного времени на выпечку. Это идеальный способ накормить семью, не тратя много времени у плиты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 300 г;

яйца 6 — шт.;

соль — щепотка;

кефир — 600 мл;

лаваш — 3 шт.;

сливочное масло.

Способ приготовления

В миске взбить до однородной массы творог, яйца и щепотку соли с помощью блендера. Добавить кефир и хорошо перемешать. Форму для запекания размером 31x21 см смазать сливочным маслом. Взять 3 лаваша, сложить их гармошкой и выложить в форму.

Лаваш для хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Полить сверху приготовленной заливкой и выложить несколько кусочков сливочного масла. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 40 минут.

Лаваш и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

После выпечки накрыть полотенцем и оставить на 30 минут для "отдыха". Нарезать и наслаждаться.

Ленивый хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

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