Ленивые хачапури на завтрак – рецепт приготовления за 15 минут.

Пять минут на смешивание, 10 на приготовление — ленивые хачапури из лаваша на завтрак
Когда есть лаваш и 300 г творога, этот рецепт станет идеальным решением. Прекрасный вариант для завтрака, ужина или перекуса, который занимает всего 10 минут на подготовку и немного времени на выпечку. Это идеальный способ накормить семью, не тратя много времени у плиты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 300 г;
- яйца 6 — шт.;
- соль — щепотка;
- кефир — 600 мл;
- лаваш — 3 шт.;
- сливочное масло.
Способ приготовления
В миске взбить до однородной массы творог, яйца и щепотку соли с помощью блендера. Добавить кефир и хорошо перемешать. Форму для запекания размером 31x21 см смазать сливочным маслом. Взять 3 лаваша, сложить их гармошкой и выложить в форму.
Полить сверху приготовленной заливкой и выложить несколько кусочков сливочного масла. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 40 минут.
После выпечки накрыть полотенцем и оставить на 30 минут для "отдыха". Нарезать и наслаждаться.
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