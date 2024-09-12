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Пять минут на смешивание, 10 на приготовление — ленивые хачапури из лаваша на завтрак

12 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ленивые хачапури на завтрак – рецепт приготовления за 15 минут.
Ленивый хачапури. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Когда есть лаваш и 300 г творога, этот рецепт станет идеальным решением. Прекрасный вариант для завтрака, ужина или перекуса, который занимает всего 10 минут на подготовку и немного времени на выпечку. Это идеальный способ накормить семью, не тратя много времени у плиты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • яйца 6 — шт.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 600 мл;
  • лаваш — 3 шт.;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

В миске взбить до однородной массы творог, яйца и щепотку соли с помощью блендера. Добавить кефир и хорошо перемешать. Форму для запекания размером 31x21 см смазать сливочным маслом. Взять 3 лаваша, сложить их гармошкой и выложить в форму.

хачапури на завтрак
Лаваш для хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Полить сверху приготовленной заливкой и выложить несколько кусочков сливочного масла. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 40 минут.

рецепт ленивого хачапури
Лаваш и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

После выпечки накрыть полотенцем и оставить на 30 минут для "отдыха". Нарезать и наслаждаться.

простой рецепт хачапури из лаваша
Ленивый хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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