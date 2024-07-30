Дівчина на кухні. Фото: Freepik

Ранковий прийом їжі відіграє ключову роль у підтримці когнітивних функцій та загальної продуктивності. Правильно підібрані продукти можуть значно покращити роботу мозку.

Новини.LIVE розкажуть про п'ять корисних сніданків, які допоможуть вам розпочати день із максимальною розумовою активністю.

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Правильний вибір продуктів для сніданку може суттєво вплинути на вашу розумову діяльність та загальне самопочуття. Регулярне включення цих сніданків у ваш раціон допоможе підтримувати здоров'я мозку та покращити когнітивні функції.

Вівсянка з ягодами та горіхами

Вівсянка — ідеальне джерело складних вуглеводів, які забезпечують повільне та стабільне надходження енергії. Додавання ягід, таких як чорниця або малина забезпечує антиоксиданти, які захищають мозок від оксидативного стресу. Горіхи, особливо волоські, містять омега-3 жирні кислоти, які підтримують когнітивні функції та покращують пам'ять.

Вівсянка із фруктами. Фото: Freepik

Яйця з авокадо та цільнозерновим тостом

Яйця багаті на холін, який важливий для виробництва ацетилхоліну — нейротрансмітера, пов'язаного з пам'яттю та навчанням. Авокадо містить корисні жири та вітамін Е, які підтримують здоров'я мозку. Цільнозерновий тост забезпечує необхідні вуглеводи для стабільної енергії.

Тост з авокадо. Фото: Freepik

Грецький йогурт з медом та горіхами

Грецький йогурт багатий на пробіотиків, які підтримують здоров'я кишечника і, як наслідок, мозкову діяльність. Мед забезпечує натуральну солодкість та антиоксиданти, а горіхи додають корисні жири та білок.

Смузі із зеленню та фруктами

Смузі — це швидкий та ефективний спосіб отримати велику кількість поживних речовин. Використання зелені, такої як шпинат або капуста, забезпечує антиоксиданти та вітаміни. Фрукти додають природну насолоду та клітковину, а також вітамін С. Для смузі вам знадобиться шпинат, банан, яблуко, ягоди, вода або рослинне молоко.

Зелений смузі для роботи мозку. Фото: Freepik

Чіа-пудинг з кокосовим молоком та фруктами

Чиа-насіння багате омега-3 жирними кислотами, які важливі для роботи мозку. Кокосове молоко додає корисні жири та надає пудингу кремову текстуру. Фрукти, такі як манго або ягоди, забезпечують вітаміни та антиоксиданти.

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