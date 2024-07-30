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Пять полезных завтраков, которые улучшат работу мозга

30 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
П'ять корисних сніданків для покращення роботи мозку
Девушка на кухне. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Утренний прием пищи играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций и общей продуктивности. Правильно подобранные продукты могут значительно улучшить работу мозга. 

Новини.LIVE расскажут про пять полезных завтраков, которые помогут вам начать день с максимальной умственной активностью.

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Правильный выбор продуктов для завтрака может значительно повлиять на вашу умственную деятельность и общее самочувствие. Регулярное включение этих завтраков в ваш рацион поможет поддерживать здоровье мозга и улучшить когнитивные функции.

Овсянка с ягодами и орехами

Овсянка — идеальный источник сложных углеводов, которые обеспечивают медленное и стабильное поступление энергии. Добавление ягод, таких как черника или малина, обеспечивает антиоксиданты, которые защищают мозг от оксидативного стресса. Орехи, особенно грецкие, содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают когнитивные функции и улучшают память.

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Овсянка с фруктами. Фото: Freepik

Яйца с авокадо и цельнозерновым тостом

Яйца богаты холином, который важен для производства ацетилхолина — нейротрансмиттера, связанного с памятью и обучением. Авокадо содержит полезные жиры и витамин Е, которые поддерживают здоровье мозга. Цельнозерновой тост обеспечивает необходимые углеводы для стабильной энергии.

авокадо тост на завтрак
Тост с авокадо. Фото: Freepik

Греческий йогурт с медом и орехами

Греческий йогурт богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и, как следствие, мозговую деятельность. Мед обеспечивает натуральную сладость и антиоксиданты, а орехи добавляют полезные жиры и белок.

Смузи с зеленью и фруктами

Смузи — это быстрый и эффективный способ получить большое количество питательных веществ. Использование зелени, такой как шпинат или капуста, обеспечивает антиоксиданты и витамины. Фрукты добавляют естественную сладость и клетчатку, а также витамин С. Для смузи вам понадобится шпинат, банан, яблоко, ягоды, вода или растительное молоко.

зеленый смузи для работы мозга
Зеленый смузи для работы мозга. Фото: Freepik

Чиа-пудинг с кокосовым молоком и фруктами

Чиа-семена богаты омега-3 жирными кислотами, которые важны для работы мозга. Кокосовое молоко добавляет полезные жиры и придает пудингу кремовую текстуру. Фрукты, такие как манго или ягоды, обеспечивают витамины и антиоксиданты.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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