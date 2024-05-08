Що приготувати на сніданок із яєць – 5 покрокових рецептів.

П'ять простих рецептів із яєць — ідеї для сніданку
Пропонуємо вам п'ять різноманітних рецептів приготування сніданку з яєць. Кожен із них готується дуже швидко, виходить смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.
Повітряна яєчня
Відокремити білок від жовтка. Білок збити до піни.
На сковороду ставимо форму та виливаємо туди яєчний білок.
Зверху на білок кладемо жовток і білок, що залишився. Смажимо з двох сторін.
Яйце кокот
На дно форми викладаємо сметану та зелень, посолити.
Кладемо гриби, шинку та сир. Зверху викладаємо яйце.
Випікаємо у духовці 180 ºС протягом 20 хвилин.
Яєчня-мафіни
Беремо білий хліб і розкочуємо його, щоб він став плоским.
Викладаємо хліб у форму для випікання, викладаємо шинку, зверху яйце та сир.
Випікати при 180 ºС на 15-20 хвилин.
Повітряний омлет
У тарілці трохи збиваємо яйця. Додати сіль та спеції. Заливаємо омлет у форми для випікання.
Випікати при 180 ºС протягом 30-40 хвилин.
Омлет витягнути з форми для випікання і можна подавати.
Яєчня бутерброд
Спочатку необхідно вирізати начинку зі шматочка хліба.
У обсмажений хліб кладемо яйця.
Потім накриваємо шматочком хліба, що залишився, смажимо з двох сторін.
Раніше ми писали, чи справді коричневі яйця корисніші за білі.
Прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.
Також ми писали про ідеальний продукт, який потрібно їсти щодня.
Читайте Новини.LIVE!