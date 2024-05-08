Що приготувати на сніданок із яєць – 5 покрокових рецептів.

Яйця на столі. Фото: Freepik

Пропонуємо вам п'ять різноманітних рецептів приготування сніданку з яєць. Кожен із них готується дуже швидко, виходить смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Повітряна яєчня

Відокремити білок від жовтка. Білок збити до піни.

Яєчний білок. Фото: YouTube @ OlyaPins

На сковороду ставимо форму та виливаємо туди яєчний білок.

Яєчний білок. Фото: YouTube @ OlyaPins

Зверху на білок кладемо жовток і білок, що залишився. Смажимо з двох сторін.

Повітряна яєчня. Яєчний білок. Фото: YouTube @ OlyaPins

Яйце кокот

На дно форми викладаємо сметану та зелень, посолити.

Яєчний білок. Фото: YouTube @ OlyaPins

Кладемо гриби, шинку та сир. Зверху викладаємо яйце.

Приготування яєць. Фото: YouTube @ OlyaPins

Випікаємо у духовці 180 ºС протягом 20 хвилин.

Курячце яйце. Фото: YouTube @ OlyaPins

Яєчня-мафіни

Беремо білий хліб і розкочуємо його, щоб він став плоским.

Шматочок хліба. Фото: YouTube @ OlyaPins

Викладаємо хліб у форму для випікання, викладаємо шинку, зверху яйце та сир.

Приготування яєць. Фото: YouTube @ OlyaPins

Випікати при 180 ºС на 15-20 хвилин.

Маффіни з яйцем. Фото: YouTube @ OlyaPins

Повітряний омлет

У тарілці трохи збиваємо яйця. Додати сіль та спеції. Заливаємо омлет у форми для випікання.

Приготування яєць. Фото: YouTube @ OlyaPins

Випікати при 180 ºС протягом 30-40 хвилин.

Приготування яєць. Фото: YouTube @ OlyaPins

Омлет витягнути з форми для випікання і можна подавати.

Готові яйця Фото: YouTube @ OlyaPins

Яєчня бутерброд

Спочатку необхідно вирізати начинку зі шматочка хліба.

Хліб на сковороді. Фото: YouTube @ OlyaPins

У обсмажений хліб кладемо яйця.

Хліб та яйця. Фото: YouTube @ OlyaPins

Потім накриваємо шматочком хліба, що залишився, смажимо з двох сторін.

Готові яйця. Фото: YouTube @ OlyaPins

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