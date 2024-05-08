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Пять простых рецептов из яиц — идеи для завтрака

8 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак из яиц — 5 пошаговых рецептов.
Яйца на столе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам пять разнообразных рецептов приготовления завтрака из яиц. Каждый из них готовится очень быстро, получается вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Воздушная яичница 

Отделить белок от желтка. Белок взбить до стойкой пены.

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Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

На сковороду ставим форму и выливаем туда яичный белок. 

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Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Сверху на белок кладем желток и оставшийся белок. Жарим с двух сторон. 

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Воздушная яичница. Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Яйцо кокот 

На дно формы выкладываем сметану и зелень, посолить.

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Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Кладем грибы, ветчину и сыр. Сверху выкладываем яйцо. 

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Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекаем в духовке 180 ºС на протяжении 20 минут. 

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPins

Яичница-маффины

Берем белый хлеб и раскатываем его, чтобы он стал плоским. 

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Кусочек хлеба. Фото: YouTube @OlyaPins

Выкладываем хлеб в форму для выпекания, выкладываем ветчину, сверху яйцо и сыр.

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Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на 15-20 минут. 

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Маффины с яйцом. Фото: YouTube @OlyaPins

Воздушный омлет 

В тарелке немного взбиваем яйца. Добавить соль и специи. Заливаем омлет в формы для выпекания. 

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Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на протяжении 30-40 минут. 

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Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Омлет вытянуть из формы для выпекания и можно подавать. 

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Готовые яйца Фото: YouTube @OlyaPins

Яичница бутерброд

Сначала необходимо вырезать внутренность из кусочка хлеба. 

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Хлеб на сковороде. Фото: YouTube @OlyaPins

В обжаренный хлеб кладем яйца. 

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Хлеб и яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

Затем накрываем оставшимся кусочком хлеба, жарим с двух сторон. 

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Готовые яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

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