Что приготовить на завтрак из яиц — 5 пошаговых рецептов.

Пять простых рецептов из яиц — идеи для завтрака
Предлагаем вам пять разнообразных рецептов приготовления завтрака из яиц. Каждый из них готовится очень быстро, получается вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Воздушная яичница
Отделить белок от желтка. Белок взбить до стойкой пены.
На сковороду ставим форму и выливаем туда яичный белок.
Сверху на белок кладем желток и оставшийся белок. Жарим с двух сторон.
Яйцо кокот
На дно формы выкладываем сметану и зелень, посолить.
Кладем грибы, ветчину и сыр. Сверху выкладываем яйцо.
Выпекаем в духовке 180 ºС на протяжении 20 минут.
Яичница-маффины
Берем белый хлеб и раскатываем его, чтобы он стал плоским.
Выкладываем хлеб в форму для выпекания, выкладываем ветчину, сверху яйцо и сыр.
Выпекать при 180 ºС на 15-20 минут.
Воздушный омлет
В тарелке немного взбиваем яйца. Добавить соль и специи. Заливаем омлет в формы для выпекания.
Выпекать при 180 ºС на протяжении 30-40 минут.
Омлет вытянуть из формы для выпекания и можно подавать.
Яичница бутерброд
Сначала необходимо вырезать внутренность из кусочка хлеба.
В обжаренный хлеб кладем яйца.
Затем накрываем оставшимся кусочком хлеба, жарим с двух сторон.
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