Что приготовить на завтрак из яиц — 5 пошаговых рецептов.

Яйца на столе. Фото: Freepik

Предлагаем вам пять разнообразных рецептов приготовления завтрака из яиц. Каждый из них готовится очень быстро, получается вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Воздушная яичница

Отделить белок от желтка. Белок взбить до стойкой пены.

Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

На сковороду ставим форму и выливаем туда яичный белок.

Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Сверху на белок кладем желток и оставшийся белок. Жарим с двух сторон.

Воздушная яичница. Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Яйцо кокот

На дно формы выкладываем сметану и зелень, посолить.

Яичный белок. Фото: YouTube @OlyaPins

Кладем грибы, ветчину и сыр. Сверху выкладываем яйцо.

Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекаем в духовке 180 ºС на протяжении 20 минут.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPins

Яичница-маффины

Берем белый хлеб и раскатываем его, чтобы он стал плоским.

Кусочек хлеба. Фото: YouTube @OlyaPins

Выкладываем хлеб в форму для выпекания, выкладываем ветчину, сверху яйцо и сыр.

Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на 15-20 минут.

Маффины с яйцом. Фото: YouTube @OlyaPins

Воздушный омлет

В тарелке немного взбиваем яйца. Добавить соль и специи. Заливаем омлет в формы для выпекания.

Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Выпекать при 180 ºС на протяжении 30-40 минут.

Приготовление яиц. Фото: YouTube @OlyaPins

Омлет вытянуть из формы для выпекания и можно подавать.

Готовые яйца Фото: YouTube @OlyaPins

Яичница бутерброд

Сначала необходимо вырезать внутренность из кусочка хлеба.

Хлеб на сковороде. Фото: YouTube @OlyaPins

В обжаренный хлеб кладем яйца.

Хлеб и яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

Затем накрываем оставшимся кусочком хлеба, жарим с двух сторон.

Готовые яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

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