Підлива з фаршу до будь-якого гарніру — смачний і швидкий рецепт

Підлива з фаршу до будь-якого гарніру — макаронів, гречки чи пюре
Підлива з фаршу — універсальне та смачне доповнення до будь-якого гарніру. Читайте наш рецепт, щоб швидко приготувати смачну страву, яка стане відмінним доповненням до макаронів, рису, гречаної каші або картопляного пюре.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- м’ясний фарш — 500 г;
- часник — 3 зубчики;
- цибуля — 1 шт.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- вода — 350 мл;
- олія, сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Дрібно наріжте цибулю та вичавіть часник через прес. Обсмажте цибулю до золотисто кольору.
Додайте в сковорідку м’ясний фарш, смажте 6-7 хвилин, додайте пасту, накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин.
Додайте борошно, часник, сіль, спеції та воду. Зменшіть вогонь. Тушкуйте близько 10 хвилин.
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