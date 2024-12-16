Підлива з фаршу до будь-якого гарніру — смачний і швидкий рецепт

Підлива з фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Підлива з фаршу — універсальне та смачне доповнення до будь-якого гарніру. Читайте наш рецепт, щоб швидко приготувати смачну страву, яка стане відмінним доповненням до макаронів, рису, гречаної каші або картопляного пюре.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

м’ясний фарш — 500 г;

часник — 3 зубчики;

цибуля — 1 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

вода — 350 мл;

олія, сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Дрібно наріжте цибулю та вичавіть часник через прес. Обсмажте цибулю до золотисто кольору.

Фарш та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте в сковорідку м’ясний фарш, смажте 6-7 хвилин, додайте пасту, накрийте кришкою і готуйте 5 хвилин.

Спагетті та соус з фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Додайте борошно, часник, сіль, спеції та воду. Зменшіть вогонь. Тушкуйте близько 10 хвилин.

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