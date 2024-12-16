Подливка из фарша к любому гарниру — вкусный и быстрый рецепт

Подлива из фарша для любого гарнира — макаронов, гречки или пюре
Подлива из фарша — универсальное и вкусное дополнение к любому гарниру. Читайте наш рецепт, чтобы быстро приготовить вкусное блюдо, которое станет отличным дополнением к макаронам, рису, гречневой каше или картофельному пюре.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мясной фарш — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- лук — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- вода — 350 мл;
- растительное масло, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарежьте лук и выдавите чеснок через пресс. Обжарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте в сковороду фарш из мяса, жарьте 6-7 минут, добавьте пасту, накройте крышкой и готовьте 5 минут.
Добавьте муку, чеснок, соль, специи и воду. Убавьте огонь. Тушите около 10 минут.
Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.
Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.
Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.
Читайте Новини.LIVE!