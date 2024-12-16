Подливка из фарша к любому гарниру — вкусный и быстрый рецепт

Подлива из фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Подлива из фарша — универсальное и вкусное дополнение к любому гарниру. Читайте наш рецепт, чтобы быстро приготовить вкусное блюдо, которое станет отличным дополнением к макаронам, рису, гречневой каше или картофельному пюре.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясной фарш — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

лук — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

вода — 350 мл;

растительное масло, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарежьте лук и выдавите чеснок через пресс. Обжарьте лук до золотистого цвета.

Фарш и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте в сковороду фарш из мяса, жарьте 6-7 минут, добавьте пасту, накройте крышкой и готовьте 5 минут.

Спагетти и соус с фаршем. Фото: smachnenke.com.ua

Добавьте муку, чеснок, соль, специи и воду. Убавьте огонь. Тушите около 10 минут.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.