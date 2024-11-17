Пікантний салат у формі змії на Новий рік 2025

Салат у формі змії. Фото: скриншот YouTube @РецептивідКойди

Новорічний стіл у 2025 році обов'язково має бути особливим, адже його символ — Змія. Пікантний салат у формі змії не лише порадує своїм смаком, а й стане головною прикрасою вашого свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти від Койд.

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Вам знадобиться:

картопля 3-4 шт.;

сардини 1 банку;

яйця 4 шт.;

сир плавлений 1 шт.;

часник 1 зуб.;

майонез;

мариновані огірки 3 шт.;

кукурудза 50 г;

зелень;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в мундирі до готовності, очистити та нарізати дрібними кубиками. Яйця зварити круто, охолодити, очистити та подрібнити.

Терті яйця. Фото: скриншот YouTube @РецептивідКойди

Мариновані огірки нарізати невеликими шматочками.

Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @РецептивідКойди

Часник пропустити через прес. Відкрити консервовані сардини, злити зайву рідину. Рибу розім'яти виделкою на невеликі шматочки.

Салат у формі змії. Фото: скриншот YouTube @РецептивідКойди

У велику миску викласти картоплю, сардини, яйця, огірки та консервовану кукурудзу. Додати натертий плавлений сир.

Готовий салат. Фото: скриншот YouTube @РецептивідКойди

У мисці змішати майонез із часником. Заправити салат, добре перемішати. Додати дрібно нарізану зелень, сіль та перець за смаком. Викласти салат на тарілку, прикрасити зеленню та за бажанням додати кілька зерен кукурудзи для декору.

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