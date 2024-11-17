Пикантный салат в форме змеи на Новый год 2025

Пикантный салат на Новый год 2025 в форме змеи
Новогодний стол в 2025 году обязательно должен быть особенным, ведь его символ — Змея. Пикантный салат в форме змеи не только порадует своим вкусом, но и станет главным украшением вашего праздника.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты от Койды.
Вам понадобится:
- картофель 3-4 шт.;
- сардины 1 банка;
- яйца 4 шт.;
- сыр плавленный 1 шт.;
- чеснок 1 зуб.;
- майонез;
- маринованные огурцы 3 шт.;
- кукуруза 50 г;
- зелень;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Картошку отварить в мундире до готовности, очистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и измельчить.
Маринованные огурцы нарезать небольшими кусочками.
Чеснок пропустить через пресс. Открыть консервированные сардины, слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой на небольшие кусочки.
В большую миску выложить картошку, сардины, яйца, огурцы и консервированную кукурузу. Добавить натертый плавленый сыр.
В миске смешать майонез с чесноком. Заправить салат, хорошо перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу. Выложить салат на тарелку, украсить зеленью и по желанию добавить несколько зерен кукурузы для декора.
Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.
Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!