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Пикантный салат на Новый год 2025 в форме змеи

17 ноября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пикантный салат в форме змеи на Новый год 2025
Салат в форме змеи. Фото: Скриншот YouTube @РецептыотКойды
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Новогодний стол в 2025 году обязательно должен быть особенным, ведь его символ — Змея. Пикантный салат в форме змеи не только порадует своим вкусом, но и станет главным украшением вашего праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты от Койды

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Вам понадобится: 

  • картофель 3-4 шт.;
  • сардины 1 банка;
  • яйца 4 шт.;
  • сыр плавленный 1 шт.;
  • чеснок 1 зуб.;
  • майонез;
  • маринованные огурцы 3 шт.;
  • кукуруза 50 г;
  • зелень;
  • соль; 
  • перец.

Способ приготовления 

Картошку отварить в мундире до готовности, очистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и измельчить.

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Тертые яйца. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

Маринованные огурцы нарезать небольшими кусочками.

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Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

Чеснок пропустить через пресс. Открыть консервированные сардины, слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой на небольшие кусочки.

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Салат в форме змеи. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

В большую миску выложить картошку, сардины, яйца, огурцы и консервированную кукурузу. Добавить натертый плавленый сыр.

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Готовый салат. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

В миске смешать майонез с чесноком. Заправить салат, хорошо перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу. Выложить салат на тарелку, украсить зеленью и по желанию добавить несколько зерен кукурузы для декора.

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.

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