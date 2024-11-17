Пикантный салат в форме змеи на Новый год 2025

Салат в форме змеи. Фото: Скриншот YouTube @РецептыотКойды

Новогодний стол в 2025 году обязательно должен быть особенным, ведь его символ — Змея. Пикантный салат в форме змеи не только порадует своим вкусом, но и станет главным украшением вашего праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты от Койды.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель 3-4 шт.;

сардины 1 банка;

яйца 4 шт.;

сыр плавленный 1 шт.;

чеснок 1 зуб.;

майонез;

маринованные огурцы 3 шт.;

кукуруза 50 г;

зелень;

соль;

перец.

Способ приготовления

Картошку отварить в мундире до готовности, очистить и нарезать мелкими кубиками. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и измельчить.

Тертые яйца. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

Маринованные огурцы нарезать небольшими кусочками.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

Чеснок пропустить через пресс. Открыть консервированные сардины, слить лишнюю жидкость. Рыбу размять вилкой на небольшие кусочки.

Салат в форме змеи. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

В большую миску выложить картошку, сардины, яйца, огурцы и консервированную кукурузу. Добавить натертый плавленый сыр.

Готовый салат. Фото: скриншот YouTube @РецептыотКойды

В миске смешать майонез с чесноком. Заправить салат, хорошо перемешать. Добавить мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу. Выложить салат на тарелку, украсить зеленью и по желанию добавить несколько зерен кукурузы для декора.

Раньше мы писали о меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь удачу и деньги.

Также мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025 года.