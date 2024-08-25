Пікантний соус з хріном та буряком – покроковий рецепт

Соус з хріном та буряком. Фото: depositphotos.com

Пікантний соус з хріном та буряком — це справжня знахідка для тих, хто обожнює гострі та насичені закуски. Яскравий смак, виразний аромат та простота приготування роблять його ідеальним доповненням до м'ясних страв, риби або навіть бутербродів.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

300 г корінь хрону;

1 свіжий буряк (середнього розміру);

300 мл охолодженої кип'яченої води;

2 ч. л. солі;

3 ч. л. цукру;

2 ст. оцет (0,9%).

Спосіб приготування

Подрібнюємо корінь хрону на невеликі шматочки. На дрібну тертку натерти 1 свіжий буряк. У комбайні слід перебити хрін.

Корінь хрону. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

У 300 мл охолодженої кип'яченої води додаємо 2 ч.л. солі, 3 ч. л. цукру, 2 ст. оцту (0,9%). Перемішуємо та виливаємо розчин у ємність до подрібненого хрону.

Хрін та буряк. Фото: Скріншот YouTube @twinskitchen76

Туди ж додаємо натертий буряк. Все добре перемішуємо і відправляємо на пару годинників в холодильник, хріну потрібно настоятися і пустити сік. За кілька годин можна пробувати. Згодом закуска ставатиме ще гострішою.

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