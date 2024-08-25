Пикантный соус с хреном и свеклой — пошаговый рецепт

Соус с хреном и свеклой. Фото: depositphotos.com

Пикантный соус с хреном и свеклой — это настоящая находка для тех, кто обожает острые и насыщенные закуски. Яркий вкус, выразительный аромат и простота приготовления делают его идеальным дополнением к мясным блюдам, рыбе или даже бутербродам.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

300 г корень хрена;

1 свежая свекла (среднего размера);

300 мл остывшей кипяченой воды;

2 ч.л. соли;

3 ч.л. сахара;

2 ст.л. уксус (0,9%).

Способ приготовления

Измельчаем корень хрена на небольшие кусочки. На мелкую терку натереть 1 свежую свеклу. В комбайне нужно перебить хрен.

Корень хрена. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

В 300 мл остывшей кипяченой воды добавляем 2 ч.л. соли, 3 ч.л. сахара, 2 ст.л. уксуса(0,9%). Перемешиваем и выливаем раствор в емкость к измельченному хрену.

Хрен и свекла. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Туда же добавляем натертую свеклу. Всё хорошо перемешиваем и отправляем на пару часов в холодильник, хрену нужно настояться и пустить сок. Через пару часов можно пробовать. Со временем закуска будет становиться еще острее.

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