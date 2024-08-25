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Пикантный соус с хреном и свеклой — для любителей острых закусок

25 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пикантный соус с хреном и свеклой — пошаговый рецепт
Соус с хреном и свеклой. Фото: depositphotos.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пикантный соус с хреном и свеклой — это настоящая находка для тех, кто обожает острые и насыщенные закуски. Яркий вкус, выразительный аромат и простота приготовления делают его идеальным дополнением к мясным блюдам, рыбе или даже бутербродам. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится: 

  • 300 г корень хрена;
  • 1 свежая свекла (среднего размера);
  • 300 мл остывшей кипяченой воды;
  • 2 ч.л. соли;
  • 3 ч.л. сахара;
  • 2 ст.л. уксус (0,9%). 

Способ приготовления 

Измельчаем корень хрена на небольшие кусочки. На мелкую терку натереть 1 свежую свеклу. В комбайне нужно перебить хрен.

как приготовить соус с хреном
Корень хрена. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

В 300 мл остывшей кипяченой воды добавляем 2 ч.л. соли, 3 ч.л. сахара, 2 ст.л. уксуса(0,9%). Перемешиваем и выливаем раствор в емкость к измельченному хрену.

как приготовить соус с хреном и свеклой
Хрен и свекла. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Туда же добавляем натертую свеклу. Всё хорошо перемешиваем и отправляем на пару часов в холодильник, хрену нужно настояться и пустить сок. Через пару часов можно пробовать. Со временем закуска будет становиться еще острее. 

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

лайфхаки рецепты свекла соус хрен

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