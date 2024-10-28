Пиріг Бабусин скарб — рецепт з яблуками та ніжним тістом на сметані

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ідеальний пиріг із яблуками, рецепт "Бабусин скарб" стане вашим фаворитом. Багато соковитих фруктів, ніжне сметанне тісто — цей пиріг вразить усіх своїм домашнім затишком і смаком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

150 г цукру;

10 г ванільного цукру;

цедра 1 лимона;

50 г вершкового масла (або 50 г олії);

3 яблука;

200 г сметани (або йогурт, вершки, 120 мл молока);

200 г борошна;

15 г розпушувача;

1 ст. л. цукру і 1/2 ч. л. кориці для посипання.

Спосіб приготування

У глибокій мисці за допомогою міксера змішуються яйця, цукор, ванільний цукор і цедра лимона до отримання пишної та світлої маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Потім поступово додається розтоплене вершкове масло або олія і все ретельно перемішується.

Тітсо зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Далі додається сметана, знову перемішується. Після цього просіюється борошно з розпушувачем і тісто замішується до однорідної консистенції за допомогою міксера.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Підготовлене тісто викладається у форму для випікання діаметром 24-25 см, застелену пергаментом. Очищені від шкірки яблука нарізаються дольками та викладаються зверху на тісто по колу.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Потім все посипається цукром і корицею. Випікати в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно 45 хвилин. Час випікання та температура можуть варіюватися залежно від особливостей духовки.

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