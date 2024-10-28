Пиріг Бабусин скарб — рецепт з яблуками та ніжним тістом на сметані

Пиріг "Бабусин скарб" — багато яблук і тісто на сметані
Якщо шукаєте ідеальний пиріг із яблуками, рецепт "Бабусин скарб" стане вашим фаворитом. Багато соковитих фруктів, ніжне сметанне тісто — цей пиріг вразить усіх своїм домашнім затишком і смаком.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 150 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- цедра 1 лимона;
- 50 г вершкового масла (або 50 г олії);
- 3 яблука;
- 200 г сметани (або йогурт, вершки, 120 мл молока);
- 200 г борошна;
- 15 г розпушувача;
- 1 ст. л. цукру і 1/2 ч. л. кориці для посипання.
Спосіб приготування
У глибокій мисці за допомогою міксера змішуються яйця, цукор, ванільний цукор і цедра лимона до отримання пишної та світлої маси.
Потім поступово додається розтоплене вершкове масло або олія і все ретельно перемішується.
Далі додається сметана, знову перемішується. Після цього просіюється борошно з розпушувачем і тісто замішується до однорідної консистенції за допомогою міксера.
Підготовлене тісто викладається у форму для випікання діаметром 24-25 см, застелену пергаментом. Очищені від шкірки яблука нарізаються дольками та викладаються зверху на тісто по колу.
Потім все посипається цукром і корицею. Випікати в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно 45 хвилин. Час випікання та температура можуть варіюватися залежно від особливостей духовки.
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