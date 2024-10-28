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Пиріг "Бабусин скарб" — багато яблук і тісто на сметані

28 жовтня 2024 12:11
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Пиріг Бабусин скарб — рецепт з яблуками та ніжним тістом на сметані
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Якщо шукаєте ідеальний пиріг із яблуками, рецепт "Бабусин скарб" стане вашим фаворитом. Багато соковитих фруктів, ніжне сметанне тісто — цей пиріг вразить усіх своїм домашнім затишком і смаком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 150 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • цедра 1 лимона;
  • 50 г вершкового масла (або 50 г олії);
  • 3 яблука;
  • 200 г сметани (або йогурт, вершки, 120 мл молока);
  • 200 г борошна;
  • 15 г розпушувача;
  • 1 ст. л. цукру і 1/2 ч. л. кориці для посипання.

Спосіб приготування 

У глибокій мисці за допомогою міксера змішуються яйця, цукор, ванільний цукор і цедра лимона до отримання пишної та світлої маси.

пиріг з яблуками зі сметаною
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Потім поступово додається розтоплене вершкове масло або олія і все ретельно перемішується.

пиріг з яблуками зі сметаною рецепт
Тітсо зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Далі додається сметана, знову перемішується. Після цього просіюється борошно з розпушувачем і тісто замішується до однорідної консистенції за допомогою міксера.

простий пиріг з яблуками зі сметаною
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Підготовлене тісто викладається у форму для випікання діаметром 24-25 см, застелену пергаментом. Очищені від шкірки яблука нарізаються дольками та викладаються зверху на тісто по колу.

смачний пиріг з яблуками зі сметаною
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Потім все посипається цукром і корицею. Випікати в духовці, розігрітій до 180 ºС, приблизно 45 хвилин. Час випікання та температура можуть варіюватися залежно від особливостей духовки.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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