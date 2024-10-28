Пирог Бабушкино сокровище — рецепт с яблоками и нежным тестом на сметане

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете идеальный пирог с яблоками, рецепт "Бабушкин клад" станет вашим фаворитом. Много сочных фруктов, нежное сметанное тесто – этот пирог поразит всех своим домашним уютом и вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 яйца;

150 г сахара;

10 г ванильного сахара;

цедра 1 лимона;

50 г сливочного масла (или 50 г растительного масла);

3 яблока;

200 г сметаны (или йогурт, сливки, 120 мл молока);

200 г муки;

15 г разрыхлителя;

1 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. корицы для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске с помощью миксера смешиваются яйца, сахар, ванильный сахар и цедра лимона до получения пышной и светлой массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Затем постепенно добавляется растопленное сливочное масло или растительное масло и все тщательно перемешивается.

Титсо со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Далее добавляется сметана, снова перемешивается. После этого просеивается мука с разрыхлителем и тесто замешивается до однородной консистенции с помощью миксера.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовленное тесто выкладывается в форму для выпечки диаметром 24-25 см, застеленную пергаментом. Очищенные от шкурки яблоки нарезаются дольками и выкладываются сверху на тесто по кругу.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Затем все посыпается сахаром и корицей. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно 45 минут. Время выпекания и температура могут варьироваться в зависимости от особенностей духовки.

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