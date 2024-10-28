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Пирог "Бабушкино сокровище" — много яблок и тесто на сметане

28 октября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Пирог Бабушкино сокровище — рецепт с яблоками и нежным тестом на сметане
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Если ищете идеальный пирог с яблоками, рецепт "Бабушкин клад" станет вашим фаворитом. Много сочных фруктов, нежное сметанное тесто – этот пирог поразит всех своим домашним уютом и вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • цедра 1 лимона;
  • 50 г сливочного масла (или 50 г растительного масла);
  • 3 яблока;
  • 200 г сметаны (или йогурт, сливки, 120 мл молока);
  • 200 г муки;
  • 15 г разрыхлителя;
  • 1 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. корицы для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске с помощью миксера смешиваются яйца, сахар, ванильный сахар и цедра лимона до получения пышной и светлой массы.

пирог с яблоками со сметаной
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Затем постепенно добавляется растопленное сливочное масло или растительное масло и все тщательно перемешивается.

пирог с яблоками со сметаной рецепт
Титсо со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Далее добавляется сметана, снова перемешивается. После этого просеивается мука с разрыхлителем и тесто замешивается до однородной консистенции с помощью миксера.

простой пирог с яблоками со сметаной
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовленное тесто выкладывается в форму для выпечки диаметром 24-25 см, застеленную пергаментом. Очищенные от шкурки яблоки нарезаются дольками и выкладываются сверху на тесто по кругу.

вкусный пирог с яблоками со сметаной
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Затем все посыпается сахаром и корицей. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно 45 минут. Время выпекания и температура могут варьироваться в зависимости от особенностей духовки.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

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