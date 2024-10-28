Пирог Бабушкино сокровище — рецепт с яблоками и нежным тестом на сметане

Пирог "Бабушкино сокровище" — много яблок и тесто на сметане
Если ищете идеальный пирог с яблоками, рецепт "Бабушкин клад" станет вашим фаворитом. Много сочных фруктов, нежное сметанное тесто – этот пирог поразит всех своим домашним уютом и вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 150 г сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- цедра 1 лимона;
- 50 г сливочного масла (или 50 г растительного масла);
- 3 яблока;
- 200 г сметаны (или йогурт, сливки, 120 мл молока);
- 200 г муки;
- 15 г разрыхлителя;
- 1 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. корицы для посыпки.
Способ приготовления
В глубокой миске с помощью миксера смешиваются яйца, сахар, ванильный сахар и цедра лимона до получения пышной и светлой массы.
Затем постепенно добавляется растопленное сливочное масло или растительное масло и все тщательно перемешивается.
Далее добавляется сметана, снова перемешивается. После этого просеивается мука с разрыхлителем и тесто замешивается до однородной консистенции с помощью миксера.
Подготовленное тесто выкладывается в форму для выпечки диаметром 24-25 см, застеленную пергаментом. Очищенные от шкурки яблоки нарезаются дольками и выкладываются сверху на тесто по кругу.
Затем все посыпается сахаром и корицей. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, примерно 45 минут. Время выпекания и температура могут варьироваться в зависимости от особенностей духовки.
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