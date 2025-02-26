Пиріг Дешевий на кефірі — будь-яке варення і 5 хвилин на приготування

Пиріг "Дешевий" на кефірі — знадобиться будь-яке варення + 5 хв
Хочете швидкий і бюджетний пиріг до чаю? Цей рецепт ідеальний! Ніяких складних продуктів — тільки кефір, варення і кілька хвилин вашого часу. Готується легко, а виходить ніжним і ароматним!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 150 г;
- олія — 150 г;
- екстракт ванілі (або ванільний цукор) — 1 ч. л.;
- кефір (теплий) — 150 г;
- розпушувач — 12 г;
- борошно — 300 г;
- варення — 150-200 г (наприклад, вишневе);
- ягоди — за смаком (наприклад, лохина);
- мигдальні пелюстки — 20 г (за бажанням).
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити вінчиком яйця з сіллю та цукром, влити олію, перемішати. Додати ванільний екстракт і теплий кефір, ще раз перемішати.
Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово ввести у рідку масу, замішати до однорідного тіста.
Форму діаметром 23 см застелити пергаментом, змастити олією та вилити все тісто. Варення перекласти в кондитерський мішок і намалювати на поверхні сіточку. Викласти ягоди, за бажанням посипати мигдальними пелюстками.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30-35 хвилин. Готовий пиріг охолодити перед подачею.
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