Пиріг Дешевий на кефірі — будь-яке варення і 5 хвилин на приготування

Пиріг з варенням. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете швидкий і бюджетний пиріг до чаю? Цей рецепт ідеальний! Ніяких складних продуктів — тільки кефір, варення і кілька хвилин вашого часу. Готується легко, а виходить ніжним і ароматним!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 150 г;

олія — 150 г;

екстракт ванілі (або ванільний цукор) — 1 ч. л.;

кефір (теплий) — 150 г;

розпушувач — 12 г;

борошно — 300 г;

варення — 150-200 г (наприклад, вишневе);

ягоди — за смаком (наприклад, лохина);

мигдальні пелюстки — 20 г (за бажанням).

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити вінчиком яйця з сіллю та цукром, влити олію, перемішати. Додати ванільний екстракт і теплий кефір, ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово ввести у рідку масу, замішати до однорідного тіста.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 23 см застелити пергаментом, змастити олією та вилити все тісто. Варення перекласти в кондитерський мішок і намалювати на поверхні сіточку. Викласти ягоди, за бажанням посипати мигдальними пелюстками.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30-35 хвилин. Готовий пиріг охолодити перед подачею.

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