Пирог Дешевый на кефире — любое варенье и 5 минут на приготовление

Пирог "Дешевый" на кефире — понадобится любое варенье + 5 мин
Хотите быстрый и бюджетный пирог к чаю? Этот рецепт идеален! Никаких сложных продуктов — только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Готовится легко, а получается нежным и ароматным!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- масло — 150 г;
- экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;
- кефир (теплый) — 150 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- мука — 300 г;
- варенье — 150-200 г (например, вишневое);
- ягоды — по вкусу (например, голубика);
- миндальные лепестки — 20 г (по желанию).
Способ приготовления
В глубокой миске взбить венчиком яйца с солью и сахаром, влить масло, перемешать. Добавить ванильный экстракт и теплый кефир, еще раз перемешать.
Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу, замешать до однородного теста.
Форму диаметром 23 см застелить пергаментом, смазать маслом и вылить все тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и нарисовать на поверхности сеточку. Выложить ягоды, по желанию посыпать миндальными лепестками.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовый пирог охладить перед подачей.
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