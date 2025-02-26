Пирог Дешевый на кефире — любое варенье и 5 минут на приготовление

Пирог с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстрый и бюджетный пирог к чаю? Этот рецепт идеален! Никаких сложных продуктов — только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Готовится легко, а получается нежным и ароматным!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

масло — 150 г;

экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;

кефир (теплый) — 150 г;

разрыхлитель — 12 г;

мука — 300 г;

варенье — 150-200 г (например, вишневое);

ягоды — по вкусу (например, голубика);

миндальные лепестки — 20 г (по желанию).

Способ приготовления

В глубокой миске взбить венчиком яйца с солью и сахаром, влить масло, перемешать. Добавить ванильный экстракт и теплый кефир, еще раз перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу, замешать до однородного теста.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 23 см застелить пергаментом, смазать маслом и вылить все тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и нарисовать на поверхности сеточку. Выложить ягоды, по желанию посыпать миндальными лепестками.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовый пирог охладить перед подачей.

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