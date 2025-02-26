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Пирог "Дешевый" на кефире — понадобится любое варенье + 5 мин

26 февраля 2025 03:12
Марина Евтягина - Редактор
Пирог Дешевый на кефире — любое варенье и 5 минут на приготовление
Пирог с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите быстрый и бюджетный пирог к чаю? Этот рецепт идеален! Никаких сложных продуктов — только кефир, варенье и несколько минут вашего времени. Готовится легко, а получается нежным и ароматным!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 150 г;
  • экстракт ванили (или ванильный сахар) — 1 ч. л.;
  • кефир (теплый) — 150 г;
  • разрыхлитель — 12 г;
  • мука — 300 г;
  • варенье — 150-200 г (например, вишневое);
  • ягоды — по вкусу (например, голубика);
  • миндальные лепестки — 20 г (по желанию).

Способ приготовления

В глубокой миске взбить венчиком яйца с солью и сахаром, влить масло, перемешать. Добавить ванильный экстракт и теплый кефир, еще раз перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу, замешать до однородного теста.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 23 см застелить пергаментом, смазать маслом и вылить все тесто. Варенье переложить в кондитерский мешок и нарисовать на поверхности сеточку. Выложить ягоды, по желанию посыпать миндальными лепестками.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Готовый пирог охладить перед подачей.

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