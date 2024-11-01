Пиріг "Кармеліта" з 300 г сиру — покроковий рецепт приготування.

Пиріг "Кармеліта" із 300 г сиру — смачніше за чизкейк
Пиріг "Кармеліта" із сиром — це ідеальний десерт для тих, хто любить ніжну текстуру та вишуканий смак. Завдяки сирній основі, він стає ще більш вершковим і ніжним, перевершуючи навіть класичний чизкейк. Простий у приготуванні, але з багатим смаком, цей пиріг стане улюбленцем на вашому столі.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 300 г сиру кисломолочного;
- 1 яйце;
- 1 п. ванільного цукру;
- 3 ст. л. цукрової пудри.
Для тіста:
- 4 яйця;
- 180 г цукру;
- дрібка солі;
- 120 мл кефіру;
- 120 мл олії;
- 300 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- жменя вишні чи інших ягід.
Спосіб приготування
До сиру додати яйце, ванільний цукор і цукрову пудру. Збити блендером до однорідності та перекласти у кондитерський мішок.
Збити яйця з сіллю та цукром міксером до утворення пишної, світлої маси.
Додати кефір, олію та перемішати. Додати борошно і розпушувач, замішати тісто до однорідної консистенції.
Форму для запікання змастити маслом і присипати борошном, вилити тісто, зверху малюючи візерунок сирною масою. Додати ягоди і випікати у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40 хвилин.
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