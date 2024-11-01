Пиріг "Кармеліта" з 300 г сиру — покроковий рецепт приготування.

Пиріг "Кармеліта". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Кармеліта" із сиром — це ідеальний десерт для тих, хто любить ніжну текстуру та вишуканий смак. Завдяки сирній основі, він стає ще більш вершковим і ніжним, перевершуючи навіть класичний чизкейк. Простий у приготуванні, але з багатим смаком, цей пиріг стане улюбленцем на вашому столі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

300 г сиру кисломолочного;

1 яйце;

1 п. ванільного цукру;

3 ст. л. цукрової пудри.

Для тіста:

4 яйця;

180 г цукру;

дрібка солі;

120 мл кефіру;

120 мл олії;

300 г борошна;

10 г розпушувача;

жменя вишні чи інших ягід.

Спосіб приготування

До сиру додати яйце, ванільний цукор і цукрову пудру. Збити блендером до однорідності та перекласти у кондитерський мішок.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з сіллю та цукром міксером до утворення пишної, світлої маси.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір, олію та перемішати. Додати борошно і розпушувач, замішати тісто до однорідної консистенції.

Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити маслом і присипати борошном, вилити тісто, зверху малюючи візерунок сирною масою. Додати ягоди і випікати у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40 хвилин.

Шматочок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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