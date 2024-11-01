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Пиріг "Кармеліта" із 300 г сиру — смачніше за чизкейк

1 листопада 2024 03:21
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Пиріг "Кармеліта" з 300 г сиру — покроковий рецепт приготування.
Пиріг "Кармеліта". Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Пиріг "Кармеліта" із сиром — це ідеальний десерт для тих, хто любить ніжну текстуру та вишуканий смак. Завдяки сирній основі, він стає ще більш вершковим і ніжним, перевершуючи навіть класичний чизкейк. Простий у приготуванні, але з багатим смаком, цей пиріг стане улюбленцем на вашому столі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 300 г сиру кисломолочного;
  • 1 яйце;
  • 1 п. ванільного цукру;
  • 3 ст. л. цукрової пудри.

Для тіста: 

  • 4 яйця;
  • 180 г цукру;
  • дрібка солі;
  • 120 мл кефіру;
  • 120 мл олії;
  • 300 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • жменя вишні чи інших ягід. 

Спосіб приготування 

До сиру додати яйце, ванільний цукор і цукрову пудру. Збити блендером до однорідності та перекласти у кондитерський мішок.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з сіллю та цукром міксером до утворення пишної, світлої маси.

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Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Додати кефір, олію та перемішати. Додати борошно і розпушувач, замішати тісто до однорідної консистенції.

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Пиріг з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити маслом і присипати борошном, вилити тісто, зверху малюючи візерунок сирною масою. Додати ягоди і випікати у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40 хвилин.

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Шматочок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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