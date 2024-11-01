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Пирог "Кармелита" из 300 г творога — вкуснее чизкейка

1 ноября 2024 03:21
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Пирог "Кармелита" из 300 г сыра – пошаговый рецепт приготовления.
Пирог "Кармелита". Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Пирог "Кармелита" с творогом — это идеальный десерт для тех, кто любит нежную текстуру и изысканный вкус. Благодаря творожной основе, он становится еще более сливочным и нежным, превосходя даже классический чизкейк. Прост в приготовлении, но с богатым вкусом, этот пирог станет любимцем на вашем столе. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 300 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 1 п. ванильного сахара;
  • 3 ст. л. сахарной пудры.

Для теста:

  • 4 яйца;
  • 180 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 120 мл кефира;
  • 120 мл подсолнечного масла;
  • 300 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • горсть вишни или других ягод.

Способ приготовления

К творогу добавить яйцо, ванильный сахар и сахарную пудру. Сбить блендером до однородности и переложить в кондитерский мешок.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с солью и сахаром миксером до образования пышной светлой массы.

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Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кефир, растительное масло и перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто до однородной смеси.

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Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой, вылить тесто, сверху рисуя узор творожной массой. Добавить ягоды и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

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Кусочек пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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