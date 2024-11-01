Пирог "Кармелита" из 300 г сыра – пошаговый рецепт приготовления.

Пирог "Кармелита". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Кармелита" с творогом — это идеальный десерт для тех, кто любит нежную текстуру и изысканный вкус. Благодаря творожной основе, он становится еще более сливочным и нежным, превосходя даже классический чизкейк. Прост в приготовлении, но с богатым вкусом, этот пирог станет любимцем на вашем столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

300 г творога;

1 яйцо;

1 п. ванильного сахара;

3 ст. л. сахарной пудры.

Для теста:

4 яйца;

180 г сахара;

щепотка соли;

120 мл кефира;

120 мл подсолнечного масла;

300 г муки;

10 г разрыхлителя;

горсть вишни или других ягод.

Способ приготовления

К творогу добавить яйцо, ванильный сахар и сахарную пудру. Сбить блендером до однородности и переложить в кондитерский мешок.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с солью и сахаром миксером до образования пышной светлой массы.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кефир, растительное масло и перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто до однородной смеси.

Пирог с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой, вылить тесто, сверху рисуя узор творожной массой. Добавить ягоды и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

Кусочек пирога. Фото: gospodynka.com.ua

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