Пирог "Кармелита" из 300 г сыра – пошаговый рецепт приготовления.

Пирог "Кармелита" из 300 г творога — вкуснее чизкейка
Пирог "Кармелита" с творогом — это идеальный десерт для тех, кто любит нежную текстуру и изысканный вкус. Благодаря творожной основе, он становится еще более сливочным и нежным, превосходя даже классический чизкейк. Прост в приготовлении, но с богатым вкусом, этот пирог станет любимцем на вашем столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 п. ванильного сахара;
- 3 ст. л. сахарной пудры.
Для теста:
- 4 яйца;
- 180 г сахара;
- щепотка соли;
- 120 мл кефира;
- 120 мл подсолнечного масла;
- 300 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- горсть вишни или других ягод.
Способ приготовления
К творогу добавить яйцо, ванильный сахар и сахарную пудру. Сбить блендером до однородности и переложить в кондитерский мешок.
Взбить яйца с солью и сахаром миксером до образования пышной светлой массы.
Добавить кефир, растительное масло и перемешать. Добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто до однородной смеси.
Форму для запекания смазать маслом и присыпать мукой, вылить тесто, сверху рисуя узор творожной массой. Добавить ягоды и выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.
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