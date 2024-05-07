Як приготувати пиріг з кока колою – покроковий рецепт з фото та відео

Пиріг на кока колі. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Пропонуємо вам незвичайний рецепт пирога, для приготування якого знадобиться кока кола. Автор рецепта гарантує, що цей смак вам точно сподобаеється.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Galyna Radz (recipes).

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно;

кока кола 0.7 мл;

сіль 1 ч.л;

цукор 1 ст.л;

дріжжі 1 ч.л;

яйця.

Спосіб приготування

До борошна додати кока колу та перемішати. Потім додати 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку цукру.

Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Далі додати 1 чайну ложку дріжжів та перемішати. Залишити в теплому місці на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Викласти тісто у форму для випікання. За бажанням можна додати арахіс чи інші горіхи.

Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Випікати пиріг 20 хвилин при 180 ºС. Потім змішати яйце з цукром, полити пиріг та залишити в духовці ще на кілька хвилин.

Шматок пирога. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Раніше ми писали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

Ще ми розповідали про шоколадний торт за п'ять хвилин без випікання — неймовірний смак

Також ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Ще радимо ознайомитися з рецептом десерту "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.