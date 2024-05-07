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Пиріг на кока колі — цей рецепт випічки вас точно здивує

7 травня 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг з кока колою – покроковий рецепт з фото та відео
Пиріг на кока колі. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам незвичайний рецепт пирога, для приготування якого знадобиться кока кола. Автор рецепта гарантує, що цей смак вам точно сподобаеється. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Galyna Radz (recipes)

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Вам знадобиться: 

  • борошно; 
  • кока кола 0.7 мл; 
  • сіль 1 ч.л;
  • цукор 1 ст.л;
  • дріжжі 1 ч.л;
  • яйця.

Спосіб приготування 

До борошна додати кока колу та перемішати. Потім додати 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку цукру.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Далі додати 1 чайну ложку дріжжів та перемішати. Залишити в теплому місці на 1 годину. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Викласти тісто у форму для випікання. За бажанням можна додати арахіс чи інші горіхи. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Випікати пиріг 20 хвилин при 180 ºС. Потім змішати яйце з цукром, полити пиріг та залишити в духовці ще на кілька хвилин. 

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Шматок пирога. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

 

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лайфхаки
пиріг
рецепти
випічка
кока–кола

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