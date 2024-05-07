Как приготовить пирог с кока колой – пошаговый рецепт с фото и видео

Пирог на кока круг. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Предлагаем вам необычный рецепт пирога, для приготовления которого понадобится кока кола. Автор рецепта гарантирует, что этот вкус вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Galyna Radz (recipes).

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Вам понадобится:

мука;

кока кола 0.7 мл;

соль 1 ч.л;

сахар 1 ст.л;

дрожжи 1 ч.л;

яйца.

Способ приготовления

К муке добавить кока колу и перемешать. Затем добавить 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара.

Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Затем добавить 1 чайную ложку дрожжей и перемешать. Оставить в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Выложить тесто в форму для выпечки. По желанию можно добавить арахис или другие орехи.

Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Выпекать пирог 20 минут при 180 ºС. Затем смешать яйцо с сахаром, полить пирог и оставить в духовке еще на несколько минут.

Кусок пирога. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

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