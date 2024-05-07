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Пирог на кока коле — этот рецепт выпечки вас точно удивит

7 мая 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог с кока колой – пошаговый рецепт с фото и видео
Пирог на кока круг. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам необычный рецепт пирога, для приготовления которого понадобится кока кола. Автор рецепта гарантирует, что этот вкус вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Galyna Radz (recipes).

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Вам понадобится:

  • мука;
  • кока кола 0.7 мл;
  • соль 1 ч.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • дрожжи 1 ч.л;
  • яйца.

Способ приготовления

К муке добавить кока колу и перемешать. Затем добавить 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Затем добавить 1 чайную ложку дрожжей и перемешать. Оставить в теплом месте на 1 час.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Выложить тесто в форму для выпечки. По желанию можно добавить арахис или другие орехи.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

Выпекать пирог 20 минут при 180 ºС. Затем смешать яйцо с сахаром, полить пирог и оставить в духовке еще на несколько минут.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @GalynaRadzrecipes

 

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лайфхаки
пирог
рецепты
выпечка
кока–кола

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