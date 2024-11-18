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Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — смачно та просто

18 листопада 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — смачний рецепт
Пиріг на листковому тісті. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — це ідеальне рішення для швидкої та смачної вечері. Мінімум інгредієнтів, просте приготування та неймовірний аромат зроблять цю страву улюбленою у вашій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • листкове тісто 500 г;
  • цибуля 1-2 шт.;
  • морква 1-2 шт.;
  • печериці 400 г;
  • твердий сир 250 г;
  • шинка або ковбаса 200 г;
  • сметана 1 ст.л.;
  • помідор 1-2 шт. 

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву і злегка підсмажити.

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Цибуля та морква. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Очистити печериці, крупно нарізати і смажити до випаровування рідини. Злегка розкачати листкове тісто і покласти у форму, застелену пергаментом.

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Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Викласти засмажку, натертий твердий сир, викласти підсмажені печериці, ковбасу чи шинку, трохи сметани, знову твердий сир і кільця помідора. Запікати 30 хвилин при 200 ºС.

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Приготування пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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04:30 Військовий розповів, як треба мобілізувати 18-річних на фронт

03:26 "Азов" пропонує роботу автоелектрикам — скільки платять

03:08 Експерт пояснив, чому варто розформувати ТЦК

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