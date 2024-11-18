Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — смачний рецепт

Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — смачно та просто
Пиріг на листковому тісті з грибами та сиром — це ідеальне рішення для швидкої та смачної вечері. Мінімум інгредієнтів, просте приготування та неймовірний аромат зроблять цю страву улюбленою у вашій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- листкове тісто 500 г;
- цибуля 1-2 шт.;
- морква 1-2 шт.;
- печериці 400 г;
- твердий сир 250 г;
- шинка або ковбаса 200 г;
- сметана 1 ст.л.;
- помідор 1-2 шт.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю півкільцями, натерти моркву і злегка підсмажити.
Очистити печериці, крупно нарізати і смажити до випаровування рідини. Злегка розкачати листкове тісто і покласти у форму, застелену пергаментом.
Викласти засмажку, натертий твердий сир, викласти підсмажені печериці, ковбасу чи шинку, трохи сметани, знову твердий сир і кільця помідора. Запікати 30 хвилин при 200 ºС.
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