Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — вкусный рецепт

Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — вкусно и просто
Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — это идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Минимум ингредиентов, простое приготовление и невероятный аромат сделают это блюдо любимым в вашей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- слоеное тесто 500 г;
- лук 1-2 шт.;
- морковь 1-2 шт.;
- шампиньоны 400 г;
- твердый сыр 250 г;
- ветчина или колбаса 200 г;
- сметана 1 ст.л.;
- помидор 1-2 шт.
Способ приготовления
Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и слегка поджарить.
Очистить шампиньоны, крупно нарезать и жарить до испарения жидкости. Слегка раскатать слоеное тесто и положить в форму, застеленную пергаментом.
Выложить зажарку, натертый сыр, выложить поджаренные шампиньоны, колбасу или ветчину, немного сметаны, снова твердый сыр и кольца помидора. Запекать 30 минут при 200 ºС.
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