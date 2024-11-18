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Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — вкусно и просто

18 ноября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — вкусный рецепт
Пирог на слоеном тесте. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — это идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Минимум ингредиентов, простое приготовление и невероятный аромат сделают это блюдо любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • слоеное тесто 500 г;
  • лук 1-2 шт.;
  • морковь 1-2 шт.;
  • шампиньоны 400 г;
  • твердый сыр 250 г;
  • ветчина или колбаса 200 г;
  • сметана 1 ст.л.;
  • помидор 1-2 шт.

Способ приготовления

Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и слегка поджарить.

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Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Очистить шампиньоны, крупно нарезать и жарить до испарения жидкости. Слегка раскатать слоеное тесто и положить в форму, застеленную пергаментом.

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Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить зажарку, натертый сыр, выложить поджаренные шампиньоны, колбасу или ветчину, немного сметаны, снова твердый сыр и кольца помидора. Запекать 30 минут при 200 ºС.

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Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается очень вкусно и полезно для фигуры.

грибы пирог рецепты тесто колбаса

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

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05:05 Дождь с мокрым снегом и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

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