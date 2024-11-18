Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — вкусный рецепт

Пирог на слоеном тесте. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Пирог на слоеном тесте с грибами и сыром — это идеальное решение для быстрого и вкусного ужина. Минимум ингредиентов, простое приготовление и невероятный аромат сделают это блюдо любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

слоеное тесто 500 г;

лук 1-2 шт.;

морковь 1-2 шт.;

шампиньоны 400 г;

твердый сыр 250 г;

ветчина или колбаса 200 г;

сметана 1 ст.л.;

помидор 1-2 шт.

Способ приготовления

Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и слегка поджарить.

Лук и морковь. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Очистить шампиньоны, крупно нарезать и жарить до испарения жидкости. Слегка раскатать слоеное тесто и положить в форму, застеленную пергаментом.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить зажарку, натертый сыр, выложить поджаренные шампиньоны, колбасу или ветчину, немного сметаны, снова твердый сыр и кольца помидора. Запекать 30 минут при 200 ºС.

Приготовление пирога. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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