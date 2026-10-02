Яблучний пиріг: ніжний десерт із хрусткою скоринкою

Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Такий пиріг поєднує розсипчасту основу, ароматну яблучну начинку та солодке безе. Готується він досить просто, а завдяки незвичайному верхньому шару виходить особливо ніжним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 350–380 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — щіпка;

вершкове масло холодне — 200 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 п.;

жовтки — 4 шт.;

сметана — 150 г.

Для начинки:

яблука — 5–7 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

кориця — 1 ч. л.;

білки — 4 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

цукор — 120 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г.

Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати борошно, розпушувач і сіль. Додати натерте холодне масло та перетерти все до крихти. Додати цукор, ванільний цукор, жовтки й сметану, замісити м’яке тісто. Відкласти третину тіста в морозильну камеру, решту рівномірно розподілити у формі 32×22 см, застеленій пергаментом. Очищені яблука нарізати, змішати з цукром і корицею та викласти на основу. Білки збити з лимонним соком, поступово додати цукор і збивати до густої маси. Вмішати крохмаль, викласти крем на яблука. Охолоджене тісто натерти зверху на великій тертці. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.