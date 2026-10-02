Яблучний пиріг: ніжний десерт із хрусткою скоринкою

Пиріг "Райське яблучко": виходить смачніше за "шарлотку"
Ua ru
2 жовтня 2026 03:04
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua
Такий пиріг поєднує розсипчасту основу, ароматну яблучну начинку та солодке безе. Готується він досить просто, а завдяки незвичайному верхньому шару виходить особливо ніжним.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- борошно — 350–380 г;
- розпушувач — 10 г;
- сіль — щіпка;
- вершкове масло холодне — 200 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 1 п.;
- жовтки — 4 шт.;
- сметана — 150 г.
Для начинки:
- яблука — 5–7 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- білки — 4 шт.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- цукор — 120 г;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г.
Спосіб приготування
- Змішати борошно, розпушувач і сіль. Додати натерте холодне масло та перетерти все до крихти.
- Додати цукор, ванільний цукор, жовтки й сметану, замісити м’яке тісто.
- Відкласти третину тіста в морозильну камеру, решту рівномірно розподілити у формі 32×22 см, застеленій пергаментом.
- Очищені яблука нарізати, змішати з цукром і корицею та викласти на основу.
- Білки збити з лимонним соком, поступово додати цукор і збивати до густої маси. Вмішати крохмаль, викласти крем на яблука.
- Охолоджене тісто натерти зверху на великій тертці.
- Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
Читайте також: