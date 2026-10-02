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Головна Смак Пиріг "Райське яблучко": виходить смачніше за "шарлотку"

Пиріг "Райське яблучко": виходить смачніше за "шарлотку"

Ua ru
2 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг: ніжний десерт із хрусткою скоринкою
Пиріг з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Такий пиріг поєднує розсипчасту основу, ароматну яблучну начинку та солодке безе. Готується він досить просто, а завдяки незвичайному верхньому шару виходить особливо ніжним.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 350–380 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • сіль — щіпка;
  • вершкове масло холодне — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 п.;
  • жовтки — 4 шт.;
  • сметана — 150 г.

Для начинки:

  • яблука — 5–7 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • білки — 4 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • цукор — 120 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г.
рецепт пирога з яблуками
Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, розпушувач і сіль. Додати натерте холодне масло та перетерти все до крихти. 
  2. Додати цукор, ванільний цукор, жовтки й сметану, замісити м’яке тісто. 
  3. Відкласти третину тіста в морозильну камеру, решту рівномірно розподілити у формі 32×22 см, застеленій пергаментом.
  4. Очищені яблука нарізати, змішати з цукром і корицею та викласти на основу. 
  5. Білки збити з лимонним соком, поступово додати цукор і збивати до густої маси. Вмішати крохмаль, викласти крем на яблука.
  6. Охолоджене тісто натерти зверху на великій тертці.
  7. Випікати при 180 °C близько 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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