Яблочный пирог: нежный десерт с хрустящей корочкой

Пирог "Райское яблочко": получается вкуснее, чем "шарлотка"
Ua ru
2 октября 2026 03:04
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, ароматную яблочную начинку и сладкое безе. Готовится он довольно просто, а благодаря необычному верхнему слою получается особенно нежным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 350–380 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — щепотка;
- холодное сливочное масло — 200 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 п.;
- желтки — 4 шт.;
- сметана — 150 г.
Для начинки:
- яблоки — 5–7 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- белки — 4 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- сахар — 120 г;
- кукурузный крахмал — 30 г.
Способ приготовления
- Смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить натертое холодное масло и перетереть всё до крошки.
- Добавить сахар, ванильный сахар, желтки и сметану, замесить мягкое тесто.
- Отложить треть теста в морозильную камеру, остальное равномерно распределить в форме 32×22 см, застеленной пергаментом.
- Очищенные яблоки нарезать, смешать с сахаром и корицей и выложить на основу.
- Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавлять сахар и взбивать до густой массы. Вмешать крахмал, выложить крем на яблоки.
- Охлажденное тесто натереть сверху на крупной тёрке.
- Выпекать при 180 °C около 35–40 минут до появления румяной корочки.
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