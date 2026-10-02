Яблочный пирог: нежный десерт с хрустящей корочкой

Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, ароматную яблочную начинку и сладкое безе. Готовится он довольно просто, а благодаря необычному верхнему слою получается особенно нежным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 350–380 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка;

холодное сливочное масло — 200 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 п.;

желтки — 4 шт.;

сметана — 150 г.

Для начинки:

яблоки — 5–7 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

белки — 4 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сахар — 120 г;

кукурузный крахмал — 30 г.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить натертое холодное масло и перетереть всё до крошки. Добавить сахар, ванильный сахар, желтки и сметану, замесить мягкое тесто. Отложить треть теста в морозильную камеру, остальное равномерно распределить в форме 32×22 см, застеленной пергаментом. Очищенные яблоки нарезать, смешать с сахаром и корицей и выложить на основу. Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавлять сахар и взбивать до густой массы. Вмешать крахмал, выложить крем на яблоки. Охлажденное тесто натереть сверху на крупной тёрке. Выпекать при 180 °C около 35–40 минут до появления румяной корочки.