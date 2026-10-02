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Главная Вкус Пирог "Райское яблочко": получается вкуснее, чем "шарлотка"

Пирог "Райское яблочко": получается вкуснее, чем "шарлотка"

Ua ru
2 октября 2026 03:04
Яблочный пирог: нежный десерт с хрустящей корочкой
Пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую основу, ароматную яблочную начинку и сладкое безе. Готовится он довольно просто, а благодаря необычному верхнему слою получается особенно нежным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мука — 350–380 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • холодное сливочное масло — 200 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 п.;
  • желтки — 4 шт.;
  • сметана — 150 г.

Для начинки:

  • яблоки — 5–7 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • белки — 4 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • сахар — 120 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г.
рецепт пирога з яблуками
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать муку, разрыхлитель и соль. Добавить натертое холодное масло и перетереть всё до крошки.
  2. Добавить сахар, ванильный сахар, желтки и сметану, замесить мягкое тесто.
  3. Отложить треть теста в морозильную камеру, остальное равномерно распределить в форме 32×22 см, застеленной пергаментом.
  4. Очищенные яблоки нарезать, смешать с сахаром и корицей и выложить на основу.
  5. Белки взбить с лимонным соком, постепенно добавлять сахар и взбивать до густой массы. Вмешать крахмал, выложить крем на яблоки.
  6. Охлажденное тесто натереть сверху на крупной тёрке.
  7. Выпекать при 180 °C около 35–40 минут до появления румяной корочки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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