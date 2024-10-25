Пиріг з яблуками за бабусиним рецептом — смачніше, ніж торт.

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете спекти щось особливе до чаю? Пиріг з яблуками за перевіреним бабусиним рецептом — це ідеальне поєднання ніжного тіста та ароматної начинки. Настільки смачний, що навіть торт йому не конкурент.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

борошно — 330 г;

цукор — 150 г;

вершкове масло — 150 г;

яйце — 3 шт.;

яблука — 4 шт. (600 г);

розпушувач — 2 ч.л.;

ванільний цукор — 8 г;

сіль на смак;

борошно — 50 г;

цукор — 50 г;

вершкове масло 40 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати крихту. Висипати в міксер борошно, цукор та вершкове масло. Перемішати протягом 30 секунд. Прибрати поки крихту в холодильник. Додаючи в миску розм’якшене вершкове масло, додати цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Збити міксером приблизно 3-4 хвилини. Суміш повинна посвітлішати і збільшитися в обсязі.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

По черзі додати 3 яйця, після кожного збивати ще по одній хвилині. Додати заздалегідь просіяне борошно і розпушувач. Перемішати. Додати залишок борошна та замішати тісто.

Приготування крихти. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки взяти чотири досить великих яблука. Вага яблук — приблизно 600 г. Очистити яблука, розрізати на маленькі шматочки, додати до тіста. За бажанням можна додати корицю. Перемішати яблука із тістом. Отримане тісто викласти у форму.

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Лопаткою рівномірно розподілити по поверхні. Посипати зверху підготовленою крихтою. Ставимо пиріг випікатися в заздалегідь розігріту до 180 ºС духовку. Час випікання — приблизно 40 хвилин. Пиріг виходить соковитий, ароматний, з м’якою начинкою, що тане, і хрусткою скоринкою.

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