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Пирог с яблоками по рецепту бабушки — такой вкусный, что и торта не нужно

25 октября 2024 03:21
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Пирог с яблоками по рецепту бабушки — вкуснее, чем торт.
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите испечь что-то особенное к чаю? Пирог с яблоками по проверенному рецепту бабушки — это идеальное сочетание нежного теста и ароматной начинки. Настолько вкусный, что даже торт ему не конкурент.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • мука — 330 г;
  • сахар — 150 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • яблоки — 4 шт. (600 г);
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • соль по вкусу;
  • мука — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить крошку. Высыпать в миксер муку, сахар и сливочное масло. Перемешайте в течение 30 секунд. Убрать пока крошку в холодильник. Добавляя в миску размягченное сливочное масло, добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером примерно 3-4 минуты. Смесь должна посветлеть и увеличиться в объеме.

пирог с яблоками по рецепту бабушки
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Поочередно добавить 3 яйца, после каждого взбивать еще по одной минуте. Добавить заранее просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать. Добавить остаток муки и замешать тесто.

пирог с яблоками по простому рецепту
Приготовление крошки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки взять четыре достаточно больших яблока. Вес яблок примерно 600 г. Очистить яблоки, разрезать на маленькие кусочки, добавить к тесту. По желанию можно добавить корицу. Перемешайте яблоки с тестом. Получившееся тесто выложить в форму.

пирог с яблоками по быстрому рецепту
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Лопаткой равномерно распределить по поверхности. Посыпать сверху подготовленной крошкой. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 ºС духовку. Время выпекания около 40 минут. Пирог получается сочный, ароматный, с тающей мягкой начинкой и хрустящей корочкой.

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