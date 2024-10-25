Пирог с яблоками по рецепту бабушки — вкуснее, чем торт.

Пирог с яблоками по рецепту бабушки — такой вкусный, что и торта не нужно
Хотите испечь что-то особенное к чаю? Пирог с яблоками по проверенному рецепту бабушки — это идеальное сочетание нежного теста и ароматной начинки. Настолько вкусный, что даже торт ему не конкурент.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 330 г;
- сахар — 150 г;
- сливочное масло — 150 г;
- яйцо — 3 шт.;
- яблоки — 4 шт. (600 г);
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- соль по вкусу;
- мука — 50 г;
- сахар — 50 г;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить крошку. Высыпать в миксер муку, сахар и сливочное масло. Перемешайте в течение 30 секунд. Убрать пока крошку в холодильник. Добавляя в миску размягченное сливочное масло, добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером примерно 3-4 минуты. Смесь должна посветлеть и увеличиться в объеме.
Поочередно добавить 3 яйца, после каждого взбивать еще по одной минуте. Добавить заранее просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать. Добавить остаток муки и замешать тесто.
Для начинки взять четыре достаточно больших яблока. Вес яблок примерно 600 г. Очистить яблоки, разрезать на маленькие кусочки, добавить к тесту. По желанию можно добавить корицу. Перемешайте яблоки с тестом. Получившееся тесто выложить в форму.
Лопаткой равномерно распределить по поверхности. Посыпать сверху подготовленной крошкой. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 ºС духовку. Время выпекания около 40 минут. Пирог получается сочный, ароматный, с тающей мягкой начинкой и хрустящей корочкой.
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