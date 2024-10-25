Пирог с яблоками по рецепту бабушки — вкуснее, чем торт.

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите испечь что-то особенное к чаю? Пирог с яблоками по проверенному рецепту бабушки — это идеальное сочетание нежного теста и ароматной начинки. Настолько вкусный, что даже торт ему не конкурент.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 330 г;

сахар — 150 г;

сливочное масло — 150 г;

яйцо — 3 шт.;

яблоки — 4 шт. (600 г);

разрыхлитель — 2 ч.л.;

ванильный сахар — 8 г;

соль по вкусу;

мука — 50 г;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить крошку. Высыпать в миксер муку, сахар и сливочное масло. Перемешайте в течение 30 секунд. Убрать пока крошку в холодильник. Добавляя в миску размягченное сливочное масло, добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбить миксером примерно 3-4 минуты. Смесь должна посветлеть и увеличиться в объеме.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Поочередно добавить 3 яйца, после каждого взбивать еще по одной минуте. Добавить заранее просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать. Добавить остаток муки и замешать тесто.

Приготовление крошки. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки взять четыре достаточно больших яблока. Вес яблок примерно 600 г. Очистить яблоки, разрезать на маленькие кусочки, добавить к тесту. По желанию можно добавить корицу. Перемешайте яблоки с тестом. Получившееся тесто выложить в форму.

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Лопаткой равномерно распределить по поверхности. Посыпать сверху подготовленной крошкой. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 ºС духовку. Время выпекания около 40 минут. Пирог получается сочный, ароматный, с тающей мягкой начинкой и хрустящей корочкой.

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи Мастер Шеф.

Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.