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Пиріг з лаваша та сиру — ідеальний рецепт до сніданку

2 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг з сиром та лавашем на сніданок — покроковий рецепт.
Пиріг з сиром та лавашем. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть свій день з неперевершеного сніданку! Пиріг з сиром та лавашем — це простий і швидкий рецепт, який подарує вам справжнє задоволення зранку. Ніжний сир і ароматний лаваш створюють ідеальне поєднання, яке підкорить кожного з першого шматочка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • кисломолочний сир 200 г;
  • молоко 100 мл;
  • моцарела 130 г;
  • лаваш;
  • куряче філе 200 г;
  • зелена цибуля;
  • сіль; 
  • перець; 
  • спеції за смаком.

Спосіб приготування 

У чашу блендера відправити 2 яйця, додати 200 грамів кисломолочного сиру і 100 мл молока. Ці інгредієнти можна спробувати перемішати вручну, але використати блендер буде ефективніше.

пирріг з лавашем рецепт
Сир та яйця. Фото: YouTube @panfartuh

Отриману рідку суміш перелити у глибоку миску. Для пирога натерти на великій тертці шматок твердого сиру, такого як моцарела або інший твердий сир, і додати до збитих інгредієнтів.

сир та лаваш, рецепт пирога
Лаваш та сир. Фото: YouTube @panfartuh

Додати дрібно нарізану зелену цибулю (трьох-чотирьох стеблин буде достатньо). Взяти один лаваш, дрібно нарізати або порвати його. Для зручності скрутити у рулет і нарізати на кільця, а потім ще подрібнити. Лаваш також додати до миски. Нарізати на кубики відварене куряче філе. Додати сіль та спеції за смаком, ретельно перемішати.

рецепт пирога з сиром
Приготування пирога з лавашем. Фото: YouTube @panfartuh

Для випікання використати роз'ємну круглу форму. Дно застелити пергаментом і змастити вершковим маслом. Отримане тісто викласти у форму і рівномірно розрівняти. Запікати у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 30 хвилин.

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