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Пирог с лаваша и сыра — идеальный рецепт к завтраку

2 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог с сыром и лавашем на завтрак – пошаговый рецепт.
Пирог с творогом и лавашем. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните свой день с непревзойденного завтрака! Пирог с сыром и лавашем — это простой и быстрый рецепт, который подарит вам настоящее удовольствие с утра. Нежный творог и ароматный лаваш создают идеальное сочетание, которое покорит каждого из первого кусочка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • кисломолочный творог 200 г;
  • молоко 100 мл;
  • моцарелла 130 г;
  • лаваш;
  • куриное филе 200 г;
  • зеленый лук;
  • соль;
  • перец;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера отправить 2 яйца, добавить 200 г кисломолочного сыра и 100 мл молока. Эти ингредиенты можно попытаться перемешать вручную, но использовать блендер будет более эффективно.

пирог с лавашем рецепт
Сыр и яйца. Фото: YouTube @panfartuh

Получившуюся жидкую смесь перелить в глубокую миску. Для пирога натереть на большой терке кусок твердого сыра, такого как моцарелла или другой сыр, и добавить к взбитым ингредиентам.

сыр и лаваш, рецепт пирога
Лаваш и сыр. Фото: YouTube @panfartuh

Добавить мелко нарезанный зеленый лук (трех-четырех стеблей будет достаточно). Взять один лаваш, мелко порезать или порвать его. Для удобства свернуть в рулет и порезать на кольца, а потом еще измельчить. Лаваш также добавить в миску. Нарезать на кубики отварное куриное филе. Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.

рецепт пирога с сыром
Приготовление пирога с лавашем. Фото: YouTube @panfartuh

Для выпечки использовать разъемную круглую форму. Дно застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Получившееся тесто выложить в форму и равномерно разровнять. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30 минут.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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