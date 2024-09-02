Пирог с сыром и лавашем на завтрак – пошаговый рецепт.

Пирог с творогом и лавашем. Фото: YouTube @panfartuh

Начните свой день с непревзойденного завтрака! Пирог с сыром и лавашем — это простой и быстрый рецепт, который подарит вам настоящее удовольствие с утра. Нежный творог и ароматный лаваш создают идеальное сочетание, которое покорит каждого из первого кусочка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

2 яйца;

кисломолочный творог 200 г;

молоко 100 мл;

моцарелла 130 г;

лаваш;

куриное филе 200 г;

зеленый лук;

соль;

перец;

специи по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера отправить 2 яйца, добавить 200 г кисломолочного сыра и 100 мл молока. Эти ингредиенты можно попытаться перемешать вручную, но использовать блендер будет более эффективно.

Сыр и яйца. Фото: YouTube @panfartuh

Получившуюся жидкую смесь перелить в глубокую миску. Для пирога натереть на большой терке кусок твердого сыра, такого как моцарелла или другой сыр, и добавить к взбитым ингредиентам.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @panfartuh

Добавить мелко нарезанный зеленый лук (трех-четырех стеблей будет достаточно). Взять один лаваш, мелко порезать или порвать его. Для удобства свернуть в рулет и порезать на кольца, а потом еще измельчить. Лаваш также добавить в миску. Нарезать на кубики отварное куриное филе. Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.

Приготовление пирога с лавашем. Фото: YouTube @panfartuh

Для выпечки использовать разъемную круглую форму. Дно застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Получившееся тесто выложить в форму и равномерно разровнять. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30 минут.

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