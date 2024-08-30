Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Пиріг з лаваша з соковитою та ароматною заливкою — рецепт без метушні з тістом arrow

Пиріг з лаваша з соковитою та ароматною заливкою — рецепт без метушні з тістом

30 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг із лаваша із соковитою заливкою – покроковий рецепт
Пиріг із лаваша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бажаєте приготувати смачний пиріг без зайвих зусиль? Спробуйте рецепт пирога з лаваша з соковитою та ароматною заливкою! Жодної мороки з тестом — швидко, просто і неймовірно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • лаваш 2 листи розміром 26 на 26 см;
  • вершкове масло|мастило| 30 г.

Для начинки:

  • куряче м'ясо 300 г;
  • печериці 300 г;
  • цибуля 30 г;
  • сир 100 г;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль|соль|, чорний перець.

Для заливання:

  • молоко 200 г;
  • борошно 130 г;
  • яйце 2 шт;
  • сіль 0,5 ч. л;
  • розпушувач 1 ч. л;
  • мускатний горіх 0,25 ч. л. (обов'язково додавайте або замініть на іншу ароматну спецію на смак, щоб прибрати борошняний смак у заливці, наприклад, можна використовувати дрібно подрібнений часник).

Спосіб приготування

Гриби, курку та цибулю нарізати кубиком. Обсмажити цибулю до золотистості, гриби смажити 10 хвилин, а курку одну хвилину. Часник подрібнити, сир натерти на тертці.

рецепт пирога з лаваша
Гриби на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати гриби, цибулю та курку, додати часник, сіль та чорний перець за смаком, половину натертого сиру. Для заливки змішати ве інгредієнти і добре перемішати, щоб не було грудочок.

рецепт пирога з лаваша з грибами
Борошно та яйця. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Лаваш змастити вершковим маслом із 2 сторін. Викласти у форму діаметром 22 см. Краї можна обрізати ножицями за бажанням.

рецепт пирога з лаваша з грибами та куркою
Начинка з грибами та куркою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти начинку, залити заливкою. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 ºС. Заливка повинна повністю пропіктися та затвердіти.

рецепт пирога з лаваша та сиром
Пиріг із лаваша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Готовий пиріг дати постояти у формі 10-15 хвилин, прикрасити зеленню і подавати до столу.

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — супер-рецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, що сподобався.

рецепти гриби лайфхаки пиріг курка лаваш

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:40 Хто зі студентів підлягає мобілізації з вересня — повний перелік

03:26 На фронті потрібні люди з медичною освітою — кого запрошують до полку "Азов"

03:05 Проходження ВЛК у різних комісіях — чи можливо це

02:25 Росіяни планують ввести у шкільну програму на тимчасово окупованих територіях вірші про "СВО"

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

04:40 Хто зі студентів підлягає мобілізації з вересня — повний перелік

03:26 На фронті потрібні люди з медичною освітою — кого запрошують до полку "Азов"

03:05 Проходження ВЛК у різних комісіях — чи можливо це

02:25 Росіяни планують ввести у шкільну програму на тимчасово окупованих територіях вірші про "СВО"

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку