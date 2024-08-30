Пиріг із лаваша із соковитою заливкою – покроковий рецепт

Пиріг з лаваша з соковитою та ароматною заливкою — рецепт без метушні з тістом
Бажаєте приготувати смачний пиріг без зайвих зусиль? Спробуйте рецепт пирога з лаваша з соковитою та ароматною заливкою! Жодної мороки з тестом — швидко, просто і неймовірно смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- лаваш 2 листи розміром 26 на 26 см;
- вершкове масло|мастило| 30 г.
Для начинки:
- куряче м'ясо 300 г;
- печериці 300 г;
- цибуля 30 г;
- сир 100 г;
- часник 1 зубчик;
- сіль|соль|, чорний перець.
Для заливання:
- молоко 200 г;
- борошно 130 г;
- яйце 2 шт;
- сіль 0,5 ч. л;
- розпушувач 1 ч. л;
- мускатний горіх 0,25 ч. л. (обов'язково додавайте або замініть на іншу ароматну спецію на смак, щоб прибрати борошняний смак у заливці, наприклад, можна використовувати дрібно подрібнений часник).
Спосіб приготування
Гриби, курку та цибулю нарізати кубиком. Обсмажити цибулю до золотистості, гриби смажити 10 хвилин, а курку одну хвилину. Часник подрібнити, сир натерти на тертці.
Змішати гриби, цибулю та курку, додати часник, сіль та чорний перець за смаком, половину натертого сиру. Для заливки змішати ве інгредієнти і добре перемішати, щоб не було грудочок.
Лаваш змастити вершковим маслом із 2 сторін. Викласти у форму діаметром 22 см. Краї можна обрізати ножицями за бажанням.
Викласти начинку, залити заливкою. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 ºС. Заливка повинна повністю пропіктися та затвердіти.
Готовий пиріг дати постояти у формі 10-15 хвилин, прикрасити зеленню і подавати до столу.
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