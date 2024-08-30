Пиріг із лаваша із соковитою заливкою – покроковий рецепт

Пиріг із лаваша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте приготувати смачний пиріг без зайвих зусиль? Спробуйте рецепт пирога з лаваша з соковитою та ароматною заливкою! Жодної мороки з тестом — швидко, просто і неймовірно смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

лаваш 2 листи розміром 26 на 26 см;

вершкове масло|мастило| 30 г.

Для начинки:

куряче м'ясо 300 г;

печериці 300 г;

цибуля 30 г;

сир 100 г;

часник 1 зубчик;

сіль|соль|, чорний перець.

Для заливання:

молоко 200 г;

борошно 130 г;

яйце 2 шт;

сіль 0,5 ч. л;

розпушувач 1 ч. л;

мускатний горіх 0,25 ч. л. (обов'язково додавайте або замініть на іншу ароматну спецію на смак, щоб прибрати борошняний смак у заливці, наприклад, можна використовувати дрібно подрібнений часник).

Спосіб приготування

Гриби, курку та цибулю нарізати кубиком. Обсмажити цибулю до золотистості, гриби смажити 10 хвилин, а курку одну хвилину. Часник подрібнити, сир натерти на тертці.

Гриби на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Змішати гриби, цибулю та курку, додати часник, сіль та чорний перець за смаком, половину натертого сиру. Для заливки змішати ве інгредієнти і добре перемішати, щоб не було грудочок.

Борошно та яйця. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Лаваш змастити вершковим маслом із 2 сторін. Викласти у форму діаметром 22 см. Краї можна обрізати ножицями за бажанням.

Начинка з грибами та куркою. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти начинку, залити заливкою. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 ºС. Заливка повинна повністю пропіктися та затвердіти.

Пиріг із лаваша. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Готовий пиріг дати постояти у формі 10-15 хвилин, прикрасити зеленню і подавати до столу.

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