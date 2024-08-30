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Пирог из лаваша с сочной и ароматной заливкой — рецепт без возни с тестом

30 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог из лаваша с сочной заливкой — пошаговый рецепт
Пирог из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить вкусный пирог без лишних усилий? Попробуйте рецепт пирога из лаваша с сочной и ароматной заливкой! Никакой мороки с тестом — быстро, просто и невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 2 листа размером 26 на 26 см;
  • сливочное масло 30 г.

Для начинки:

  • куриное мясо 300 г;
  • шампиньоны 300 г;
  • лук 30 г;
  • сыр 100 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • соль, черный перец.

Для заливка:

  • молоко 200 г;
  • мука 130 г;
  • яйцо 2 шт;
  • соль 0,5 ч.л;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • мускатный орех 0,25 ч.л. (обязательно добавляйте или замените на другую ароматную специю по вкусу, чтобы убрать мучной вкус в заливке, например, можно использовать мелко измельченный чеснок).

Способ приготовления 

Грибы, курицу и лук нарезать кубиком. Обжарить лук до золотистости, грибы жарить 10 минут, а курицу одну минуту. Чеснок измельчить, сыр натереть на терке.

рецепт пирога из лаваша
Грибы на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать грибы, лук и курицу, добавить чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра. Для заливки смешать ве ингредиенты и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

рецепт пирога из лаваша с грибами
Мука и яйца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лаваш смазать сливочным маслом с 2 сторон. Выложить в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.

рецепт пирога из лаваша с грибами и курицей
Начинка с грибами и курицей. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить начинку, залить заливкой. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 ºС. Заливка должна полностью пропечься и затвердеть.

рецепт пирога из лаваша и сыром
Пирог из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовому пирогу дать постоять в форме 10-15 минут, украсить зеленью и подавать к столу.

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