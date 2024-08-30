Пирог из лаваша с сочной заливкой — пошаговый рецепт

Пирог из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите приготовить вкусный пирог без лишних усилий? Попробуйте рецепт пирога из лаваша с сочной и ароматной заливкой! Никакой мороки с тестом — быстро, просто и невероятно вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

лаваш 2 листа размером 26 на 26 см;

сливочное масло 30 г.

Для начинки:

куриное мясо 300 г;

шампиньоны 300 г;

лук 30 г;

сыр 100 г;

чеснок 1 зубчик;

соль, черный перец.

Для заливка:

молоко 200 г;

мука 130 г;

яйцо 2 шт;

соль 0,5 ч.л;

разрыхлитель 1 ч.л;

мускатный орех 0,25 ч.л. (обязательно добавляйте или замените на другую ароматную специю по вкусу, чтобы убрать мучной вкус в заливке, например, можно использовать мелко измельченный чеснок).

Способ приготовления

Грибы, курицу и лук нарезать кубиком. Обжарить лук до золотистости, грибы жарить 10 минут, а курицу одну минуту. Чеснок измельчить, сыр натереть на терке.

Грибы на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешать грибы, лук и курицу, добавить чеснок, соль и черный перец по вкусу, половину натертого сыра. Для заливки смешать ве ингредиенты и хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Мука и яйца. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лаваш смазать сливочным маслом с 2 сторон. Выложить в форму диаметром 22 см. Края можно обрезать ножницами по желанию.

Начинка с грибами и курицей. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить начинку, залить заливкой. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 ºС. Заливка должна полностью пропечься и затвердеть.

Пирог из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовому пирогу дать постоять в форме 10-15 минут, украсить зеленью и подавать к столу.

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