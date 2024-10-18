Пиріг з секретом — покроковий рецепт з продуктів, які завжди під рукою

Пиріг з секретом із продуктів, які завжди є вдома — впорається кожна господиня
Цей пиріг з секретом стане справжньою знахідкою для будь-якої господині. Готується з продуктів, які завжди є вдома, а результат перевершує всі очікування. Ідеальний варіант на випадок, коли гості вже на порозі.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- цукор 120 г;
- сіль 1-4 ч. л.;
- молоко 100 мл;
- олія 80 мл;
- борошно 200 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- варення 300 г.
Спосіб приготування
Яйця розбити у миску, додати цукор і сіль, потім збити вінчиком до однорідності. Влити молоко та олію, ретельно перемішати.
Борошно просіяти і додати розпушувач. Замісити тісто до однорідної консистенції, після чого поділити його на дві рівні частини.
Форму розміром 27 на 15 см вистелити пергаментом і змастити олією. Вилити першу частину тіста у форму та випікати у розігрітій до 200 ºС духовці приблизно 10 хвилин.
Після цього форму вийняти, зверху викласти варення і залити другою частиною тіста. Випікати у духовці, розігрітій до 180 ºС, ще приблизно 40 хвилин.
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