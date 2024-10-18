Пиріг з секретом — покроковий рецепт з продуктів, які завжди під рукою

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг з секретом стане справжньою знахідкою для будь-якої господині. Готується з продуктів, які завжди є вдома, а результат перевершує всі очікування. Ідеальний варіант на випадок, коли гості вже на порозі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

цукор 120 г;

сіль 1-4 ч. л.;

молоко 100 мл;

олія 80 мл;

борошно 200 г;

розпушувач 1 ч. л.;

варення 300 г.

Спосіб приготування

Яйця розбити у миску, додати цукор і сіль, потім збити вінчиком до однорідності. Влити молоко та олію, ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти і додати розпушувач. Замісити тісто до однорідної консистенції, після чого поділити його на дві рівні частини.

Тісто для варення. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 27 на 15 см вистелити пергаментом і змастити олією. Вилити першу частину тіста у форму та випікати у розігрітій до 200 ºС духовці приблизно 10 хвилин.

Пиріг з варенням. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього форму вийняти, зверху викласти варення і залити другою частиною тіста. Випікати у духовці, розігрітій до 180 ºС, ще приблизно 40 хвилин.

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