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Пиріг з секретом із продуктів, які завжди є вдома — впорається кожна господиня

18 жовтня 2024 22:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пиріг з секретом — покроковий рецепт з продуктів, які завжди під рукою
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей пиріг з секретом стане справжньою знахідкою для будь-якої господині. Готується з продуктів, які завжди є вдома, а результат перевершує всі очікування. Ідеальний варіант на випадок, коли гості вже на порозі. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт.;
  • цукор 120 г;
  • сіль 1-4 ч. л.;
  • молоко 100 мл;
  • олія 80 мл;
  • борошно 200 г;
  • розпушувач 1 ч. л.;
  • варення 300 г. 

Спосіб приготування 

Яйця розбити у миску, додати цукор і сіль, потім збити вінчиком до однорідності. Влити молоко та олію, ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти і додати розпушувач. Замісити тісто до однорідної консистенції, після чого поділити його на дві рівні частини.

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Тісто для варення. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 27 на 15 см вистелити пергаментом і змастити олією. Вилити першу частину тіста у форму та випікати у розігрітій до 200 ºС духовці приблизно 10 хвилин.

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Пиріг з варенням. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього форму вийняти, зверху викласти варення і залити другою частиною тіста. Випікати у духовці, розігрітій до 180 ºС, ще приблизно 40 хвилин.

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