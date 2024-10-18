Пирог с секретом — пошаговый рецепт из продуктов, которые всегда под рукой

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог с секретом станет настоящей находкой для любой хозяйки. Готовится из продуктов, которые всегда есть дома, а результат превосходит все ожидания. Идеальный вариант на случай, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

сахар 120 г;

соль 1-4 ч. л.;

молоко 100 мл;

масло 80 мл;

мука 200 г;

разрыхлитель 1 ч. л.;

варенье 300 г.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску, добавить сахар и соль, затем взбить венчиком до однородности. Влить молоко и растительное масло, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и добавить разрыхлитель. Замесить тесто до однородного состояния, после чего поделить его на две равные части.

Тесто для варенья. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 27 на 15 см выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Вылить первую часть теста в форму и выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 10 минут.

Пирог с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua

После этого форму вынуть, сверху выложить варенье и залить второй частью теста. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, еще примерно 40 минут.

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