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Пирог с секретом из продуктов, которые всегда есть дома — справится каждая хозяйка

18 октября 2024 22:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирог с секретом — пошаговый рецепт из продуктов, которые всегда под рукой
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот пирог с секретом станет настоящей находкой для любой хозяйки. Готовится из продуктов, которые всегда есть дома, а результат превосходит все ожидания. Идеальный вариант на случай, когда гости уже на пороге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт.;
  • сахар 120 г;
  • соль 1-4 ч. л.;
  • молоко 100 мл;
  • масло 80 мл;
  • мука 200 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л.;
  • варенье 300 г.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску, добавить сахар и соль, затем взбить венчиком до однородности. Влить молоко и растительное масло, тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и добавить разрыхлитель. Замесить тесто до однородного состояния, после чего поделить его на две равные части.

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Тесто для варенья. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 27 на 15 см выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Вылить первую часть теста в форму и выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 10 минут.

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Пирог с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua

После этого форму вынуть, сверху выложить варенье и залить второй частью теста. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, еще примерно 40 минут.

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