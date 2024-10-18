Пирог с секретом — пошаговый рецепт из продуктов, которые всегда под рукой

Пирог с секретом из продуктов, которые всегда есть дома — справится каждая хозяйка
Этот пирог с секретом станет настоящей находкой для любой хозяйки. Готовится из продуктов, которые всегда есть дома, а результат превосходит все ожидания. Идеальный вариант на случай, когда гости уже на пороге.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- сахар 120 г;
- соль 1-4 ч. л.;
- молоко 100 мл;
- масло 80 мл;
- мука 200 г;
- разрыхлитель 1 ч. л.;
- варенье 300 г.
Способ приготовления
Яйца разбить в миску, добавить сахар и соль, затем взбить венчиком до однородности. Влить молоко и растительное масло, тщательно перемешать.
Муку просеять и добавить разрыхлитель. Замесить тесто до однородного состояния, после чего поделить его на две равные части.
Форму размером 27 на 15 см выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Вылить первую часть теста в форму и выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 10 минут.
После этого форму вынуть, сверху выложить варенье и залить второй частью теста. Выпекать в духовке, разогретой до 180 ºС, еще примерно 40 минут.
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