Швидкі пиріжки з капустою без ліплення — рецепт, щоб вийшли м'які та смачні надовго

Пиріжки з капустою. Фото: з мережі

Ці швидкі пиріжки з капустою — ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні. Готуються без ліплення, виходять м'якими, ароматними та зберігають свіжість надовго.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

молоко — 200 мл;

цукор — 1 ст.л.;

дріжджі сухі — 11 г;

борошно — 400 г;

вершкове масло — 150 г;

сіль — 0,5 ч.л.

Для начинки:

капуста — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль;

перець чорний ;

кетчуп — 1 ст.л.;

олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування

Підігріти молоко до теплого стану (не гарячого). Додати цукор і сухі дріжджі. Перемішати та залишити на 10 хвилин до появи пінної шапочки.

Дріжжі та молоко. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

У миску просіяти борошно, додати сіль. Влити молочну суміш, розтоплене вершкове масло. Замісити м'яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину, поки збільшиться вдвічі.

Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Для начинки нашаткувати капусту, цибулю дрібно нарізати. У сковорідці розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати капусту, сіль, перець, кетчуп. Тушкувати до м'якості капусти, періодично помішуючи. Залишити та охолодити начинку.

Тушкована капуста. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Тісто покачати на присипаній борошном поверхні в прямокутний пласт завтовшки приблизно 5 мм. Викласти начинку рівним шаром по всій поверхні тіста. Акуратно згорнути тісто рулетом, починаючи з довшого краю. Нарізати рулет на шматочки завширшки приблизно 5 см — це і будуть пиріжки.

Рулет з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Викласти пиріжки зрізом догори на деко, застелене пергаментом, залишаючи трохи простору між ними.

Приготування пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 25-30 хвилин до рум'яної скоринки.

Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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