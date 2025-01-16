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Пиріжки з капустою, які не треба ліпити — довго не черствіють

16 січня 2025 20:17
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі пиріжки з капустою без ліплення — рецепт, щоб вийшли м'які та смачні надовго
Пиріжки з капустою. Фото: з мережі
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці швидкі пиріжки з капустою — ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні. Готуються без ліплення, виходять м'якими, ароматними та зберігають свіжість надовго.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • молоко — 200 мл;
  • цукор — 1 ст.л.;
  • дріжджі сухі — 11 г;
  • борошно — 400 г;
  • вершкове масло — 150 г;
  • сіль — 0,5 ч.л.

Для начинки: 

  • капуста — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль;
  • перець чорний ;
  • кетчуп — 1 ст.л.;
  • олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Підігріти молоко до теплого стану (не гарячого). Додати цукор і сухі дріжджі. Перемішати та залишити на 10 хвилин до появи пінної шапочки.

швидкі пиріжки з капустою
Дріжжі та молоко. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

У миску просіяти борошно, додати сіль. Влити молочну суміш, розтоплене вершкове масло. Замісити м'яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину, поки збільшиться вдвічі.

рецепт швидких пиріжків з капустою
Тісто для пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Для начинки нашаткувати капусту, цибулю дрібно нарізати. У сковорідці розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати капусту, сіль, перець, кетчуп. Тушкувати до м'якості капусти, періодично помішуючи. Залишити та охолодити начинку. 

простий рецепт швидких пиріжків з капустою
Тушкована капуста. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Тісто покачати на присипаній борошном поверхні в прямокутний пласт завтовшки приблизно 5 мм. Викласти начинку рівним шаром по всій поверхні тіста. Акуратно згорнути тісто рулетом, починаючи з довшого краю. Нарізати рулет на шматочки завширшки приблизно 5 см — це і будуть пиріжки.

смачний рецепт швидких пиріжків з капустою
Рулет з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Викласти пиріжки зрізом догори на деко, застелене пергаментом, залишаючи трохи простору між ними.

рецепт швидких пиріжків з капустою, які не черствіють
Приготування пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Випікати в розігрітій до 180°C духовці близько 25-30 хвилин до рум'яної скоринки.

рецепт швидких пиріжків з капустою, які довго не черствіють
Пиріжки з капустою. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

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