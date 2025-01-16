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Пирожки с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют

16 января 2025 20:17
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые пирожки с капустой без лепки — рецепт, чтобы получились мягкие и вкусные надолго
Пирожки с капустой. Фото: из сети
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эти быстрые пирожки с капустой — идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне. Готовятся без лепки, получаются мягкими, ароматными и сохраняют свежесть надолго.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • дрожжи сухие — 11 г;
  • мука — 400 г;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • капуста — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль;
  • перец черный;
  • кетчуп — 1 ст.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления;

Подогреть молоко до теплого состояния (не горячего). Добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут до появления пенной шапочки.

быстрые пирожки с капустой
Дрожжи и молоко. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

В миску просеять муку, добавить соль. Влить молочную смесь, растопленное сливочное масло. Замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, пока увеличится вдвое.

рецепт быстрых пирожков с капустой
Тесто для пирожков. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Для начинки нашинковать капусту, лук мелко нарезать. В сковородке разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить капусту, соль, перец, кетчуп. Тушить до мягкости капусты, периодически помешивая. Оставить и охладить начинку.

простой рецепт быстрых пирожков с капустой
Тушеная капуста. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм. Выложить начинку ровным слоем по всей поверхности теста. Аккуратно свернуть тесто рулетом, начиная с более длинного края. Нарезать рулет на кусочки шириной примерно 5 см — это и будут пирожки.

вкусный рецепт быстрых пирожков с капустой
Рулет с капустой. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Выложить пирожки срезом вверх на противень, застеленный пергаментом, оставляя немного пространства между ними.

рецепт быстрых пирожков с капустой, которые не черствеют
Приготовление пирожков. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут до румяной корочки.

рецепт быстрых пирожков с капустой, которые долго не черствеют
Пирожки с капустой. Фото: Скриншот YouTube @lilija-tsvit

Ранее мы писали о нежных как пух пирожках с капустой — простой рецепт.

Также мы рассказывали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

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рецепты капуста выпечка мука пирожки

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