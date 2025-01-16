Быстрые пирожки с капустой без лепки — рецепт, чтобы получились мягкие и вкусные надолго

Пирожки с капустой, которые не надо лепить — долго не черствеют
Эти быстрые пирожки с капустой — идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне. Готовятся без лепки, получаются мягкими, ароматными и сохраняют свежесть надолго.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- молоко — 200 мл;
- сахар — 1 ст.л.;
- дрожжи сухие — 11 г;
- мука — 400 г;
- сливочное масло — 150 г;
- соль — 0,5 ч.л.
Для начинки:
- капуста — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- соль;
- перец черный;
- кетчуп — 1 ст.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.
Способ приготовления;
Подогреть молоко до теплого состояния (не горячего). Добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить на 10 минут до появления пенной шапочки.
В миску просеять муку, добавить соль. Влить молочную смесь, растопленное сливочное масло. Замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, пока увеличится вдвое.
Для начинки нашинковать капусту, лук мелко нарезать. В сковородке разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить капусту, соль, перец, кетчуп. Тушить до мягкости капусты, периодически помешивая. Оставить и охладить начинку.
Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм. Выложить начинку ровным слоем по всей поверхности теста. Аккуратно свернуть тесто рулетом, начиная с более длинного края. Нарезать рулет на кусочки шириной примерно 5 см — это и будут пирожки.
Выложить пирожки срезом вверх на противень, застеленный пергаментом, оставляя немного пространства между ними.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут до румяной корочки.
Ранее мы писали о нежных как пух пирожках с капустой — простой рецепт.
Также мы рассказывали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.
Еще советуем обратить внимание на бюджетный рецепт жареных пирожков с капустой за 10 минут и на рецепт ленивых пирожков с яйцами и зеленым луком.
Читайте Новини.LIVE!