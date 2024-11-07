Пухкі оладки на сніданок за 5 хвилин — без борошна, як справжні пончики

Пухкі оладки на сніданок за 5 хвилин — без борошна, як пончики
Приготуйте пишні оладки всього за 5 хвилин і без борошна. Вони виходять легкими, як пончики, та ідеально підходять для ранкового перекусу.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт.;
- сода 1 ч. л.;
- сіль;
- манна крупа 250 г;
- цукор 3 ст. л.;
- кефір 250 мл.
Спосіб приготування
У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор та дрібку солі, збиваємо все до повного розчинення крупинок. Вливаємо кефір і всипаємо манну крупу, ретельно перемішуємо до однорідності.
Накриваємо миску з тістом та залишаємо в теплому місці на пів години, щоб манка набрякла. Після цього додаємо соду й обережно перемішуємо. На добре розігріту сковороду з олією викладаємо порції тіста, формуючи оладки.
Смажимо на помірному вогні до золотистого кольору з обох боків, поки оладки не стануть пухкими та апетитними.
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