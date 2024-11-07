Пухкі оладки на сніданок за 5 хвилин — без борошна, як справжні пончики

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Приготуйте пишні оладки всього за 5 хвилин і без борошна. Вони виходять легкими, як пончики, та ідеально підходять для ранкового перекусу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт.;

сода 1 ч. л.;

сіль;

манна крупа 250 г;

цукор 3 ст. л.;

кефір 250 мл.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор та дрібку солі, збиваємо все до повного розчинення крупинок. Вливаємо кефір і всипаємо манну крупу, ретельно перемішуємо до однорідності.

Накриваємо миску з тістом та залишаємо в теплому місці на пів години, щоб манка набрякла. Після цього додаємо соду й обережно перемішуємо. На добре розігріту сковороду з олією викладаємо порції тіста, формуючи оладки.

Приготування оладків. Фото: smachnenke.com.ua

Смажимо на помірному вогні до золотистого кольору з обох боків, поки оладки не стануть пухкими та апетитними.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо раніше ви готували з манки лише кашу, цей рецепт приємно здивує вас. Ніжні манні оладки ідеально підійдуть для смачного сніданку.

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