Пышные оладьи на завтрак за 5 минут – без муки, как настоящие пончики

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовьте пышные оладьи всего за 5 минут и без муки. Они получаются легкими, как пончики, и идеально подходят для утреннего перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца 2 шт.;

сода 1 ч. л.;

соль;

манная крупа 250 г;

сахар 3 ст. л.;

кефир 250 мл.

Способ приготовления

В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли, взбиваем все до полного растворения крупинок. Добавить кефир и всыпаем манную крупу, тщательно перемешиваем до однородности.

Накрываем миску с тестом и оставляем в теплом месте на пол часа, чтобы манка набухла. После этого добавляем соду и осторожно перемешиваем. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем порции теста, формируя оладьи.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Жарим на умеренном огне до золотистого цвета по бокам, пока оладьи не станут пышными и аппетитными.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Если раньше вы готовили из манки только кашу, этот рецепт приятно удивит вас. Нежные манные оладьи идеально подойдут для вкусного завтрака.

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