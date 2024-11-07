Пышные оладьи на завтрак за 5 минут – без муки, как настоящие пончики

Пышные оладьи на завтрак за 5 минут — без муки, как пончики
Приготовьте пышные оладьи всего за 5 минут и без муки. Они получаются легкими, как пончики, и идеально подходят для утреннего перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт.;
- сода 1 ч. л.;
- соль;
- манная крупа 250 г;
- сахар 3 ст. л.;
- кефир 250 мл.
Способ приготовления
В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли, взбиваем все до полного растворения крупинок. Добавить кефир и всыпаем манную крупу, тщательно перемешиваем до однородности.
Накрываем миску с тестом и оставляем в теплом месте на пол часа, чтобы манка набухла. После этого добавляем соду и осторожно перемешиваем. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем порции теста, формируя оладьи.
Жарим на умеренном огне до золотистого цвета по бокам, пока оладьи не станут пышными и аппетитными.
Если раньше вы готовили из манки только кашу, этот рецепт приятно удивит вас. Нежные манные оладьи идеально подойдут для вкусного завтрака.
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