Пишні оладки на воді без яєць — легкий рецепт для ідеального сніданку

Пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба
Ці оладки на воді стануть вашим улюбленим варіантом сніданку. Легкі у приготуванні, пишні й смачні, вам не знадобляться яйця чи молоко. Читайте далі, щоб дізнатися, як зробити оладки без зайвих інгредієнтів — швидко, просто та з ідеальним результатом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- вода 200 мл.;
- родзинки 40 г;
- сіль дрібка;
- дріжджі сухі 2 ч. л.;
- цукор 2 ст. л.;
- борошно 260 г.
Спосіб приготування
Для приготування дріжджової основи змішуємо дріжджі та дрібку цукру, додаємо пару столових ложок борошна із загальної кількості. Вливаємо у сипучі інгредієнти трохи води, замішуємо.
Накриваємо дріжджову суміш харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Далі виливаємо дріжджі в глибоку тару разом з водою, що залишилася, висипаємо цукор і борошно, солимо. Додаємо в тісто родзинки, заздалегідь промиті, ретельно перемішуємо компоненти. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на пів години.
Не перемішуємо більше тісто. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо ложкою порцію тіста і викладаємо на поверхню. Обсмажуємо оладки по обидва боки до золотистого кольору.
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