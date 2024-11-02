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Пишні оладки на воді на сніданок — навіть яйця додавати не треба

2 листопада 2024 09:55
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пишні оладки на воді без яєць — легкий рецепт для ідеального сніданку
Оладки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці оладки на воді стануть вашим улюбленим варіантом сніданку. Легкі у приготуванні, пишні й смачні, вам не знадобляться яйця чи молоко. Читайте далі, щоб дізнатися, як зробити оладки без зайвих інгредієнтів — швидко, просто та з ідеальним результатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • вода 200 мл.;
  • родзинки 40 г;
  • сіль дрібка;
  • дріжджі сухі 2 ч. л.;
  • цукор 2 ст. л.;
  • борошно 260 г.

Спосіб приготування 

Для приготування дріжджової основи змішуємо дріжджі та дрібку цукру, додаємо пару столових ложок борошна із загальної кількості. Вливаємо у сипучі інгредієнти трохи води, замішуємо.

як приготувати пишні оладки на воді
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Накриваємо дріжджову суміш харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Далі виливаємо дріжджі в глибоку тару разом з водою, що залишилася, висипаємо цукор і борошно, солимо. Додаємо в тісто родзинки, заздалегідь промиті, ретельно перемішуємо компоненти. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на пів години.

як приготувати пишні оладки на воді з дріжжами
Готові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Не перемішуємо більше тісто. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо ложкою порцію тіста і викладаємо на поверхню. Обсмажуємо оладки по обидва боки до золотистого кольору.

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