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Пышные оладьи на воде на завтрак — даже яйца добавлять не надо

2 ноября 2024 09:55
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пышные оладьи на воде без яиц — легкий рецепт для идеального завтрака
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эти оладьи на воде станут вашим любимым вариантом завтрака. Легкие в приготовлении, пышные и вкусные, вам не понадобятся яйца или молоко. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать оладьи без лишних ингредиентов быстро, просто и с идеальным результатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka .

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Вам понадобится:

  • вода 200 мл.;
  • изюм 40 г;
  • соль щепотка;
  • дрожжи сухие 2 ч. л.;
  • сахар 2 ст. л.;
  • мука 260 г.

Способ приготовления

Для приготовления дрожжевой основы смешиваем дрожжи и щепотку сахара, добавляем пару столовых ложек муки из общего количества. Вливаем в сыпучие ингредиенты немного воды, замешиваем.

как приготовить пышные оладьи на воде
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Накрываем дрожжевую смесь пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Далее выливаем дрожжи в глубокую тару вместе с оставшейся водой, высыпаем сахар и муку, солим. Добавляем в тесто изюм, предварительно промытый, тщательно перемешиваем компоненты. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса.

как приготовить пышные оладьи на воде с дрожжами.
Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Больше тесто не перемешиваем. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем ложкой порцию теста и выкладываем на поверхность. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

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