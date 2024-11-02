Пышные оладьи на воде без яиц — легкий рецепт для идеального завтрака

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти оладьи на воде станут вашим любимым вариантом завтрака. Легкие в приготовлении, пышные и вкусные, вам не понадобятся яйца или молоко. Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать оладьи без лишних ингредиентов быстро, просто и с идеальным результатом.

Рецепт опубликовала Gospodynka .

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Вам понадобится:

вода 200 мл.;

изюм 40 г;

соль щепотка;

дрожжи сухие 2 ч. л.;

сахар 2 ст. л.;

мука 260 г.

Способ приготовления

Для приготовления дрожжевой основы смешиваем дрожжи и щепотку сахара, добавляем пару столовых ложек муки из общего количества. Вливаем в сыпучие ингредиенты немного воды, замешиваем.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Накрываем дрожжевую смесь пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Далее выливаем дрожжи в глубокую тару вместе с оставшейся водой, высыпаем сахар и муку, солим. Добавляем в тесто изюм, предварительно промытый, тщательно перемешиваем компоненты. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса.

Готовые оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Больше тесто не перемешиваем. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем ложкой порцию теста и выкладываем на поверхность. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

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