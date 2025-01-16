Пишні оладки на воді без яєць — бюджетний рецепт з дитинства, який завжди вдається

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пишні оладки на воді готуються без яєць, але виходять неймовірно ніжними та смачними. Простий рецепт із мінімальним набором продуктів — саме те, що потрібно для затишного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода — 200 мл.;

родзинки — 40 г;

сіль;

дріжджі сухі — 2 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

борошно — 260 г.

Спосіб приготування

Для приготування дріжджової основи змішуємо дріжджі та цукор, додаємо пару столових ложок борошна із загальної кількості. Вливаємо у сипучі інгредієнти трохи води, замішуємо кашку.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Накриваємо дріжджову суміш харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Далі виливаємо дріжджі в глибоку тару разом з водою, що залишилася, висипаємо цукор і борошно, солимо.

Додаємо в тісто родзинки, заздалегідь промиті, ретельно перемішати компоненти. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на півгодини.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Не перемішуємо більше тісто. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо ложкою порцію тіста і викладаємо на поверхню. Обсмажуємо оладки по обидва боки до золотистого кольору.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.