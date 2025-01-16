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Пишні оладки на воді та без яєць — рецепт за копійки з дитинства

16 січня 2025 06:24
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пишні оладки на воді без яєць — бюджетний рецепт з дитинства, який завжди вдається
Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці пишні оладки на воді готуються без яєць, але виходять неймовірно ніжними та смачними. Простий рецепт із мінімальним набором продуктів — саме те, що потрібно для затишного сніданку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • вода — 200 мл.;
  • родзинки — 40 г;
  • сіль;
  • дріжджі сухі — 2 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно — 260 г.

Спосіб приготування 

Для приготування дріжджової основи змішуємо дріжджі та цукор, додаємо пару столових ложок борошна із загальної кількості. Вливаємо у сипучі інгредієнти трохи води, замішуємо кашку.

як приготувати пишні оладки
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Накриваємо дріжджову суміш харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Далі виливаємо дріжджі в глибоку тару разом з водою, що залишилася, висипаємо цукор і борошно, солимо.

Додаємо в тісто родзинки, заздалегідь промиті, ретельно перемішати компоненти. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на півгодини.

рецепт оладок з дріжжами
Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Не перемішуємо більше тісто. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо ложкою порцію тіста і викладаємо на поверхню. Обсмажуємо оладки по обидва боки до золотистого кольору.

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