Пишні оладки на воді без яєць — бюджетний рецепт з дитинства, який завжди вдається

Пишні оладки на воді та без яєць — рецепт за копійки з дитинства
Ці пишні оладки на воді готуються без яєць, але виходять неймовірно ніжними та смачними. Простий рецепт із мінімальним набором продуктів — саме те, що потрібно для затишного сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вода — 200 мл.;
- родзинки — 40 г;
- сіль;
- дріжджі сухі — 2 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно — 260 г.
Спосіб приготування
Для приготування дріжджової основи змішуємо дріжджі та цукор, додаємо пару столових ложок борошна із загальної кількості. Вливаємо у сипучі інгредієнти трохи води, замішуємо кашку.
Накриваємо дріжджову суміш харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Далі виливаємо дріжджі в глибоку тару разом з водою, що залишилася, висипаємо цукор і борошно, солимо.
Додаємо в тісто родзинки, заздалегідь промиті, ретельно перемішати компоненти. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на півгодини.
Не перемішуємо більше тісто. Розігріваємо в сковороді олію, викладаємо ложкою порцію тіста і викладаємо на поверхню. Обсмажуємо оладки по обидва боки до золотистого кольору.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків
Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.
Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.
Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.
Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.
Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!