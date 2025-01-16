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Пышные оладьи на воде и без яиц — рецепт за копейки из детства

16 января 2025 06:24
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пышные оладьи на воде без яиц — бюджетный рецепт из детства, который всегда удается
Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Эти пышные оладьи на воде готовятся без яиц, но получаются невероятно нежными и вкусными. Простой рецепт с минимальным набором продуктов — именно то, что нужно для уютного завтрака.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • вода — 200 мл.
  • изюм — 40 г;
  • соль;
  • дрожжи сухие — 2 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука мука — 260 г.

Способ приготовления;

Для приготовления дрожжевой основы смешиваем дрожжи и щепотку сахара, добавляем пару столовых ложек муки из общего количества. Вливаем в сыпучие ингредиенты немного воды, замешиваем кашицу.

как приготовить пышные оладьи
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Накрываем дрожжевую смесь пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Далее выливаем дрожжи в глубокую тару вместе с оставшейся водой, высыпаем сахар и муку, солим.

Добавляем в тесто изюм, заранее промытый, тщательно перемешиваем компоненты. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса.

рецепт оладий с дрожжами
Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Не перемешиваем больше тесто. Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем ложкой порцию теста и выкладываем на поверхность. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.

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