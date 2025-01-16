Пышные оладьи на воде без яиц — бюджетный рецепт из детства, который всегда удается

Пышные оладьи на воде и без яиц — рецепт за копейки из детства
Эти пышные оладьи на воде готовятся без яиц, но получаются невероятно нежными и вкусными. Простой рецепт с минимальным набором продуктов — именно то, что нужно для уютного завтрака.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вода — 200 мл.
- изюм — 40 г;
- соль;
- дрожжи сухие — 2 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука мука — 260 г.
Способ приготовления;
Для приготовления дрожжевой основы смешиваем дрожжи и щепотку сахара, добавляем пару столовых ложек муки из общего количества. Вливаем в сыпучие ингредиенты немного воды, замешиваем кашицу.
Накрываем дрожжевую смесь пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Далее выливаем дрожжи в глубокую тару вместе с оставшейся водой, высыпаем сахар и муку, солим.
Добавляем в тесто изюм, заранее промытый, тщательно перемешиваем компоненты. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на полчаса.
Не перемешиваем больше тесто. Разогреваем в сковороде растительное масло, выкладываем ложкой порцию теста и выкладываем на поверхность. Обжариваем оладьи с обеих сторон до золотистого цвета.
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