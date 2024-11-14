Пісна тушкована капуста — легкий покроковий рецепт

Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь
Пісна тушкована капуста — чудовий варіант для тих, хто шукає легку і корисну страву. Приготування просте, а смак приємний та насичений. Ідеально підійде як самостійна страва або гарнір до основної їжі.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
- капуста 1200 г;
- цибуля 300 г;
- морква 200 г;
- рослинна олія 100 мл;
- сіль 2 ч.л.;
- паприка 1 ч.л.;
- томатна паста 50 г;
- цукор ½ ст.л.;
- кріп (сушений або свіжий) 1 ч.л.;
- чорний перець 1/3 ч.л.
Лаврова вода:
- лавровий лист 3 шт.;
- окріп 100 мл.
Спосіб приготування
Для додавання аромату, спочатку приготуйте лаврову воду. Залийте 3 лаврові листки 100 мл окропу, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Цибулю (300 г) дрібно наріжте, а моркву (200 г) натріть на великій тертці. Капусту очистіть від пошкоджених листків, дрібно нашинкуйте, щоб вийшло 1 200 г.
У великій сковороді або каструлі розігрійте половину рослинної олії. Додайте цибулю і обсмажуйте до прозорості, потім додайте моркву і смажте до м’якості. Додайте до овочів 1 ч.л. паприки та 1 ч.л. солі, перемішайте. Далі викладіть половину нарізаної капусти і добре перемішайте. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 3 хвилини.
Додайте ще ¼ частину капусти, влийте ще 50 мл олії і знову перемішайте. Продовжуйте смажити під кришкою ще 3 хвилини.
Додайте залишок капусти, влийте лаврову воду і додайте ще 1 ч.л. солі. Перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 10 хвилин, періодично перемішуючи.
У центрі сковороди зробіть заглиблення, додайте томатну пасту (50 г) і обсмажте 1 хвилину. Потім додайте 1,5 ст.л. цукру та ретельно перемішайте з капустою, щоб збалансувати кислотність. Тушкуйте капусту ще 5-7 хвилин на помірному вогні без кришки. Час приготування залежить від сорту капусти: молодій вистачить 15 хвилин, а зимову з твердими листками доведеться тушкувати 30-40 хвилин.
За 1-2 хвилини до кінця приготування додайте нарізаний кріп або 1 ч.л. сушеного кропу і чорний перець за смаком.
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