Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь arrow

Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

14 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пісна тушкована капуста — легкий покроковий рецепт
Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пісна тушкована капуста — чудовий варіант для тих, хто шукає легку і корисну страву. Приготування просте, а смак приємний та насичений. Ідеально підійде як самостійна страва або гарнір до основної їжі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:
  • капуста 1200 г;
  • цибуля 300 г;
  • морква 200 г;
  • рослинна олія 100 мл;
  • сіль 2 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • томатна паста 50 г;
  • цукор ½ ст.л.;
  • кріп (сушений або свіжий) 1 ч.л.;
  • чорний перець 1/3 ч.л.

Лаврова вода:

  • лавровий лист 3 шт.;
  • окріп 100 мл.

Спосіб приготування

Для додавання аромату, спочатку приготуйте лаврову воду. Залийте 3 лаврові листки 100 мл окропу, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Цибулю (300 г) дрібно наріжте, а моркву (200 г) натріть на великій тертці. Капусту очистіть від пошкоджених листків, дрібно нашинкуйте, щоб вийшло 1 200 г.

рецепт тушкованої капусти
Лаврове листя. Фото: gospodynka.com.ua

У великій сковороді або каструлі розігрійте половину рослинної олії. Додайте цибулю і обсмажуйте до прозорості, потім додайте моркву і смажте до м’якості. Додайте до овочів 1 ч.л. паприки та 1 ч.л. солі, перемішайте. Далі викладіть половину нарізаної капусти і добре перемішайте. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 3 хвилини.

простий рецепт тушкованої капусти
Нарізана капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Додайте ще ¼ частину капусти, влийте ще 50 мл олії і знову перемішайте. Продовжуйте смажити під кришкою ще 3 хвилини.

простий та смачний рецепт тушкованої капусти
Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Додайте залишок капусти, влийте лаврову воду і додайте ще 1 ч.л. солі. Перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 10 хвилин, періодично перемішуючи.

тушкована капуста
Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua

У центрі сковороди зробіть заглиблення, додайте томатну пасту (50 г) і обсмажте 1 хвилину. Потім додайте 1,5 ст.л. цукру та ретельно перемішайте з капустою, щоб збалансувати кислотність. Тушкуйте капусту ще 5-7 хвилин на помірному вогні без кришки. Час приготування залежить від сорту капусти: молодій вистачить 15 хвилин, а зимову з твердими листками доведеться тушкувати 30-40 хвилин.

простий рецепт тушкованої капусти
Капуста в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

За 1-2 хвилини до кінця приготування додайте нарізаний кріп або 1 ч.л. сушеного кропу і чорний перець за смаком.

Раніше ми писали, на чому правильно смажити яйця, щоб не зашкодити здоров'ю.

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, яка олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.

капуста Різдвяний піст тушкована капуста пісний рецепт пісні страви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

22:59 У Держдепі США назвали суму надзвичайних позик для України

22:49 Савченко відреагувала на звинувачення Безуглої та долучила СБУ

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком