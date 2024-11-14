Пісна тушкована капуста — легкий покроковий рецепт

Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Пісна тушкована капуста — чудовий варіант для тих, хто шукає легку і корисну страву. Приготування просте, а смак приємний та насичений. Ідеально підійде як самостійна страва або гарнір до основної їжі.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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капуста 1200 г;

цибуля 300 г;

морква 200 г;

рослинна олія 100 мл;

сіль 2 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

томатна паста 50 г;

цукор ½ ст.л.;

кріп (сушений або свіжий) 1 ч.л.;

чорний перець 1/3 ч.л.

Лаврова вода:

лавровий лист 3 шт.;

окріп 100 мл.

Спосіб приготування

Для додавання аромату, спочатку приготуйте лаврову воду. Залийте 3 лаврові листки 100 мл окропу, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин. Цибулю (300 г) дрібно наріжте, а моркву (200 г) натріть на великій тертці. Капусту очистіть від пошкоджених листків, дрібно нашинкуйте, щоб вийшло 1 200 г.

Лаврове листя. Фото: gospodynka.com.ua

У великій сковороді або каструлі розігрійте половину рослинної олії. Додайте цибулю і обсмажуйте до прозорості, потім додайте моркву і смажте до м’якості. Додайте до овочів 1 ч.л. паприки та 1 ч.л. солі, перемішайте. Далі викладіть половину нарізаної капусти і добре перемішайте. Накрийте кришкою і смажте на середньому вогні 3 хвилини.

Нарізана капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Додайте ще ¼ частину капусти, влийте ще 50 мл олії і знову перемішайте. Продовжуйте смажити під кришкою ще 3 хвилини.

Цибуля та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Додайте залишок капусти, влийте лаврову воду і додайте ще 1 ч.л. солі. Перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 10 хвилин, періодично перемішуючи.

Тушкована капуста. Фото: gospodynka.com.ua

У центрі сковороди зробіть заглиблення, додайте томатну пасту (50 г) і обсмажте 1 хвилину. Потім додайте 1,5 ст.л. цукру та ретельно перемішайте з капустою, щоб збалансувати кислотність. Тушкуйте капусту ще 5-7 хвилин на помірному вогні без кришки. Час приготування залежить від сорту капусти: молодій вистачить 15 хвилин, а зимову з твердими листками доведеться тушкувати 30-40 хвилин.

Капуста в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

За 1-2 хвилини до кінця приготування додайте нарізаний кріп або 1 ч.л. сушеного кропу і чорний перець за смаком.

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