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Постная тушеная капуста с секретами от опытных хозяек

14 ноября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Постная тушеная капуста – легкий пошаговый рецепт
Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Постная тушеная капуста — отличный вариант для тех, кто ищет легкое и полезное блюдо. Приготовление простое, а вкус приятный и насыщенный. Идеально подойдет как самостоятельное блюдо или гарнир к основной еде.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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  • капуста 1200 г;
  • лук 300 г;
  • морковь 200 г;
  • растительное масло 100 мл;
  • соль 2 ч.л.;
  • паприка 1 ч.л.;
  • томатная паста 50 г;
  • сахар ½ ст.л.;
  • укроп (сушеный или свежий) 1 ч.л.;
  • черный перец 1/3 ч.л.

Лавровая вода:

  • лавровый лист 3 шт.;
  • кипяток 100 мл.

Способ приготовления

Для добавления аромата сначала приготовьте лавровую воду. Залейте 3 лавровых листа 100 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Лук (300 г) мелко нашинкуйте, а морковь (200 г) натрите на большой терке. Капусту очистите от поврежденных листьев, мелко нашинкуйте, чтобы получилось 1 200 г.

рецепт тушеной капусты
Лавровые листья. Фото: gospodynka.com.ua

В большой сковороде или в кастрюле разогрейте половину растительного масла. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте до мягкости. Добавьте в овощи 1 ч.л. паприки и 1 ч.л. соли, перемешайте. Затем выложите половину нарезанной капусты и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 3 минуты.

простой рецепт тушеной капусты
Нарезанная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавьте еще ¼ капусты, влейте еще 50 мл масла и снова перемешайте. Продолжайте жарить под крышкой еще 3 минуты.

простой и вкусный рецепт тушеной капусты
Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Добавьте оставшуюся капусту, влейте лавровую воду и добавьте еще 1 ч.л. соли. Перемешайте, убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут, периодически перемешивая.

тушеная капуста
Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

В центре сковороды произведите углубление, добавьте томатную пасту (50 г) и обжарьте 1 минуту. Затем добавьте 1,5 ст.л. сахара и тщательно перемешайте с капустой, чтобы сбалансировать кислотность. Тушите капусту еще 5-7 минут на умеренном огне без крышки. Время приготовления зависит от сорта капусты: молодой хватит 15 минут, а зимнюю с твердыми листьями придется тушить 30-40 минут.

простой рецепт тушеной капусты
Капуста в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

За 1-2 минуты до конца приготовления добавьте нарезанный укроп или 1 ч.л. сушеного укропа и черный перец по вкусу.

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