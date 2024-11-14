Постная тушеная капуста – легкий пошаговый рецепт

Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Постная тушеная капуста — отличный вариант для тех, кто ищет легкое и полезное блюдо. Приготовление простое, а вкус приятный и насыщенный. Идеально подойдет как самостоятельное блюдо или гарнир к основной еде.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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капуста 1200 г;

лук 300 г;

морковь 200 г;

растительное масло 100 мл;

соль 2 ч.л.;

паприка 1 ч.л.;

томатная паста 50 г;

сахар ½ ст.л.;

укроп (сушеный или свежий) 1 ч.л.;

черный перец 1/3 ч.л.

Лавровая вода:

лавровый лист 3 шт.;

кипяток 100 мл.

Способ приготовления

Для добавления аромата сначала приготовьте лавровую воду. Залейте 3 лавровых листа 100 мл кипятка, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Лук (300 г) мелко нашинкуйте, а морковь (200 г) натрите на большой терке. Капусту очистите от поврежденных листьев, мелко нашинкуйте, чтобы получилось 1 200 г.

Лавровые листья. Фото: gospodynka.com.ua

В большой сковороде или в кастрюле разогрейте половину растительного масла. Добавьте лук и обжаривайте до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте до мягкости. Добавьте в овощи 1 ч.л. паприки и 1 ч.л. соли, перемешайте. Затем выложите половину нарезанной капусты и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 3 минуты.

Нарезанная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавьте еще ¼ капусты, влейте еще 50 мл масла и снова перемешайте. Продолжайте жарить под крышкой еще 3 минуты.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Добавьте оставшуюся капусту, влейте лавровую воду и добавьте еще 1 ч.л. соли. Перемешайте, убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут, периодически перемешивая.

Тушеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

В центре сковороды произведите углубление, добавьте томатную пасту (50 г) и обжарьте 1 минуту. Затем добавьте 1,5 ст.л. сахара и тщательно перемешайте с капустой, чтобы сбалансировать кислотность. Тушите капусту еще 5-7 минут на умеренном огне без крышки. Время приготовления зависит от сорта капусты: молодой хватит 15 минут, а зимнюю с твердыми листьями придется тушить 30-40 минут.

Капуста в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

За 1-2 минуты до конца приготовления добавьте нарезанный укроп или 1 ч.л. сушеного укропа и черный перец по вкусу.

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