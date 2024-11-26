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Пісна тушкована квасоля з грибами в томатно-вершковому соусі

26 листопада 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Тушкована квасоля з грибами в томатно-вершковому соусі — пісний рецепт для всієї родини
Тушкована квасоля.Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Тушкована квасоля з грибами в томатно-вершковому соусі — це страва, яка подарує відчуття домашнього затишку. Ідеально підходить для пісного меню, а її смак сподобається навіть тим, хто не дотримується посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • 500 г квасолі;
  • велика цибуля або 2 менші;
  • 100 мл томатного соку (або 1 ст. л. томатної пасти);
  • 2 ст.л. сметани;
  • 200 г маринованих опеньок або свіжих печериць;
  • 30 г вершкового масла;
  • сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування 

Спочатку квасолю необхідно замочити у воді на кілька годин, найкраще — залишити на ніч. Завдяки цьому вона швидше звариться. Коли квасоля стане м’якою або майже готовою, можна приступати до приготування засмажки.

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Біла квасоля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для засмажки знадобиться велика кількість цибулі. Наріжте її кубиками. У сковорідку налийте олію та обсмажте половину підготовленої цибулі до золотистого кольору. Додайте томатний сік, томатну пасту або соус — залежно від ваших вподобань. Через 1–2 хвилини покладіть дві столові ложки сметани, перемішайте, доведіть до кипіння й зніміть із вогню.

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Цибуля та томатний сік. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Візьміть каструлю або чавунну посудину. Налийте трохи олії та обсмажте решту нарізаної цибулі, поки вона не стане м’якою. Додайте консервовані опеньки, попередньо промивши їх під проточною водою. Можна використати також свіжі печериці. Готуйте гриби з цибулею на середньому вогні приблизно 2 хвилини, а потім додайте варену квасолю. Накрийте посудину кришкою та тушкуйте кілька хвилин.

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Гриби та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додайте до квасолі засмажку, ретельно перемішайте, покладіть 30 г вершкового масла і продовжуйте тушкувати страву. На цьому етапі посоліть і додайте суміш мелених перців за смаком. Готуйте на малому вогні ще 10 хвилин, дозволяючи всім смакам поєднатися.

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Квасоля та гриби. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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