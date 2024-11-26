Тушеная фасоль с грибами в томатно-сливочном соусе – постный рецепт для всей семьи

Тушеная фасоль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Тушеная фасоль с грибами в томатно-сливочном соусе — это блюдо, которое подарит ощущение домашнего уюта. Идеально подходит для постного меню, а ее вкус понравится даже тем, кто не соблюдает пост.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

500 г фасоли;

большой лук или 2 меньших;

100 мл томатного сока (или 1 ст. л. томатной пасты);

2 ст.л. сметаны;

200 г маринованных опят или свежих шампиньонов;

30 г сливочного масла;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала фасоль необходимо замочить в воде на несколько часов, лучше всего оставить на ночь. Благодаря этому она быстрее сварится. Когда фасоль станет мягкой или почти готовой, можно приступать к приготовлению зажарки.

Белая фасоль. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Для зажарки понадобится большое количество лука. Нарежьте кубиками. В сковороду налейте растительное масло и обжарьте половину подготовленного лука до золотистого цвета. Добавьте томатный сок, томатную пасту или соус – в зависимости от ваших предпочтений. Через 1–2 минуты уложите две столовые ложки сметаны, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.

Лук и томатный сок. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Возьмите кастрюлю или чугунный сосуд. Налейте немного масла и обжарьте остаток лука, пока он не станет мягким. Добавьте консервированные опята, предварительно промыв их под проточной водой. Можно использовать также свежие шампиньоны. Готовьте грибы с луком на среднем огне примерно 2 минуты, а затем добавьте вареную фасоль. Накройте сосуд крышкой и тушите несколько минут.

Грибы и лук. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавьте к фасоли зажарку, тщательно перемешайте, уложите 30 г сливочного масла и продолжайте тушить блюдо. На этом этапе посолите и добавьте смесь молотых перцев по вкусу. Готовьте на малом огне еще 10 минут, позволяя всем вкусам соединиться.

Фасоль и грибы. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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