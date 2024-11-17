Пісні чебуреки з грибами та гречкою – простий рецепт тіста

Пісні чебуреки. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

Шукаєте цікавий рецепт для пісного меню? Пісні чебуреки з грибами та гречкою — ідеальне поєднання смаку та користі. Ця страва підкорить вас своєю хрусткою скоринкою та запашною начинкою, а її приготування не займе багато часу. Спробуйте та здивуйте близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Віка-Прості Рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно 400 г;

вода окропу 1 склянка;

олія рослинна 3 ст.л.;

сіль 1 ч. л.;

цукор 1 год.

горілка 1 ст.

Для начинки:

гречка варена 1,5 склянки;

гриби у сирому вигляді 400 г (обсмажені з однією цибулею).

Спосіб приготування

У глибоку миску просійте борошно, додайте|добавляйте сіль і цукор. Додайте окріп і відразу почніть замішувати тісто ложкою. Додайте олію та горілку, замісіть м'яке, еластичне тісто. Загорніть тісто в плівку або накрийте тканиною, залиште відпочивати на 20-30 хвилин.

Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте о цибулі нарізані гриби, обсмажуйте до готовності, поки не випарується зайва рідина. Змішайте обсмажені гриби з вареною гречкою, при необхідності додайте сіль та перець за смаком.

Гречка та гриби. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

Розділіть тісто на невеликі частини та розкотіть кожну в тонке коло. У центр кола викладіть 1-2 столові ложки начинки, складіть коло навпіл і защипніть краю вилкою або руками.

Приготування чебуреків. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

Розігрійте олію в глибокій сковороді. Обсмажуйте чебуреки на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки.

Чебуреки на столі. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

Викладіть готові чебуреки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте гарячими із соусом чи чаєм.

Чебурека на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @vikarecept

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