Постные чебуреки с грибами и гречкой — простой рецепт теста

Постные чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Ищете интересный рецепт для постного меню? Постные чебуреки с грибами и гречкой — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо покорит вас своей хрустящей корочкой и ароматной начинкой, а ее приготовление не займет много времени. Попробуйте и удивите близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика-Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

мука 400 г;

вода кипяток 1 стакан;

масло растительное 3 ст.л.;

соль 1 ч.л.;

сахар 1 ч .л.;

водка 1 ст.л.

Для начинки:

гречка вареная 1,5 стакана;

грибы в сыром виде 400 г (обжаренные с одной луковицей).

Способ приготовления

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль и сахар. Добавьте кипяток и сразу начните замешивать тесто ложкой. Добавьте растительное масло и водку, замесите мягкое, эластичное тесто. Заверните тесто в пленку или накройте тканью, оставьте отдыхать на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные грибы, обжаривайте до готовности, пока не выпарится лишняя жидкость. Смешайте обжаренные грибы с варёной гречкой, при необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

Гречка и грибы. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Разделите тесто на небольшие части и раскатайте каждую в тонкий круг. В центр круга выложите 1-2 столовые ложки начинки, сложите круг пополам и защипните края вилкой или руками.

Приготовление чебуреков. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Чебуреки на столе. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с соусом или чаем.

Чебурек на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

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