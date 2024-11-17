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Постные чебуреки с грибами и гречкой — лучший рецепт

17 ноября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Постные чебуреки с грибами и гречкой — простой рецепт теста
Постные чебуреки. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете интересный рецепт для постного меню? Постные чебуреки с грибами и гречкой — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо покорит вас своей хрустящей корочкой и ароматной начинкой, а ее приготовление не займет много времени. Попробуйте и удивите близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика-Простые Рецепты

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Вам понадобится: 

  • мука 400 г;
  • вода кипяток 1 стакан;
  • масло растительное 3 ст.л.;
  • соль 1 ч.л.;
  • сахар 1 ч .л.;
  • водка 1 ст.л.

Для начинки: 

  • гречка вареная 1,5 стакана;
  • грибы в сыром виде 400 г (обжаренные с одной луковицей). 

Способ приготовления 

В глубокую миску просейте муку, добавьте соль и сахар. Добавьте кипяток и сразу начните замешивать тесто ложкой. Добавьте растительное масло и водку, замесите мягкое, эластичное тесто. Заверните тесто в пленку или накройте тканью, оставьте отдыхать на 20-30 минут.

постные чебуреки с грибами и гречкой
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные грибы, обжаривайте до готовности, пока не выпарится лишняя жидкость. Смешайте обжаренные грибы с варёной гречкой, при необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

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Гречка и грибы. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Разделите тесто на небольшие части и раскатайте каждую в тонкий круг. В центр круга выложите 1-2 столовые ложки начинки, сложите круг пополам и защипните края вилкой или руками.

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Приготовление чебуреков. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

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Чебуреки на столе. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с соусом или чаем.

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Чебурек на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @vikarecept

Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня — мясного блюда со свеклой.

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