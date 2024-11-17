Постные чебуреки с грибами и гречкой — простой рецепт теста

Постные чебуреки с грибами и гречкой — лучший рецепт
Ищете интересный рецепт для постного меню? Постные чебуреки с грибами и гречкой — идеальное сочетание вкуса и пользы. Это блюдо покорит вас своей хрустящей корочкой и ароматной начинкой, а ее приготовление не займет много времени. Попробуйте и удивите близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вика-Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- мука 400 г;
- вода кипяток 1 стакан;
- масло растительное 3 ст.л.;
- соль 1 ч.л.;
- сахар 1 ч .л.;
- водка 1 ст.л.
Для начинки:
- гречка вареная 1,5 стакана;
- грибы в сыром виде 400 г (обжаренные с одной луковицей).
Способ приготовления
В глубокую миску просейте муку, добавьте соль и сахар. Добавьте кипяток и сразу начните замешивать тесто ложкой. Добавьте растительное масло и водку, замесите мягкое, эластичное тесто. Заверните тесто в пленку или накройте тканью, оставьте отдыхать на 20-30 минут.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные грибы, обжаривайте до готовности, пока не выпарится лишняя жидкость. Смешайте обжаренные грибы с варёной гречкой, при необходимости добавьте соль и перец по вкусу.
Разделите тесто на небольшие части и раскатайте каждую в тонкий круг. В центр круга выложите 1-2 столовые ложки начинки, сложите круг пополам и защипните края вилкой или руками.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте чебуреки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с соусом или чаем.
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