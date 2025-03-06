Пісні гречаники — рецепт на Великий піст, смачна альтернатива котлетам

Пісні гречаники замість котлет — що приготувати під час посту
Якщо шукаєте, що приготувати під час посту, спробуйте пісні гречаники. Вони ситні, ароматні та чудово смакують у томатному соусі з грибами. Ідеальний варіант для обіду чи вечері без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- гречка (суха) — 1 склянка;
- картопля — 1–2 шт. (залежно від розміру);
- цибуля — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- олія — 20 мл;
- сіль, перець — за смаком.
Для заправки:
- цибуля — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- томатний сік — 150 мл;
- консервовані гриби — 300 г;
- сіль, спеції — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
Відварити гречку до готовності, остудити. До гречки додати натерту картоплю, дрібно нарізану цибулю, борошно, олію, сіль та перець. Добре перемішати.
Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді з обох боків по 5 хвилин до золотистої скоринки.
Для заправки нарізати цибулю півкільцями, обсмажити до м’якості. Додати томатну пасту або кетчуп, обсмажувати ще 2–3 хвилини.
Додати консервовані гриби, перемішати та готувати ще 5 хвилин. Влити томатний сік або воду, приправити спеціями, додати лавровий лист, тушкувати 5 хвилин.
Викласти обсмажені гречаники в соус, накрити кришкою та тушкувати ще 10 хвилин. Подавати гарячими.
Раніше ми писали про бюджетний, але дуже корисний і смачний салат з буряків.
Також ми писали про рецепт пісного борщу від Євгена Клопотенка.
Ще ми розповідали про рецепт пісної тушкованої капусти з секретами від досвідчених господинь.
Радимо ознайомитися з рецептом квасолі по-грузинськи "Лобіо" — найсмачніша пісна страва.
Зверніть увагу на рецепт пісного борща з вушками з тіста за карпатським рецептом.
Читайте Новини.LIVE!