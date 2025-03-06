Пісні гречаники — рецепт на Великий піст, смачна альтернатива котлетам

Пісні гречаники. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Якщо шукаєте, що приготувати під час посту, спробуйте пісні гречаники. Вони ситні, ароматні та чудово смакують у томатному соусі з грибами. Ідеальний варіант для обіду чи вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

гречка (суха) — 1 склянка;

картопля — 1–2 шт. (залежно від розміру);

цибуля — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

олія — 20 мл;

сіль, перець — за смаком.

Для заправки:

цибуля — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

томатний сік — 150 мл;

консервовані гриби — 300 г;

сіль, спеції — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Відварити гречку до готовності, остудити. До гречки додати натерту картоплю, дрібно нарізану цибулю, борошно, олію, сіль та перець. Добре перемішати.

Гречка та цибуля. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді з обох боків по 5 хвилин до золотистої скоринки.

Приготування гречаників. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Для заправки нарізати цибулю півкільцями, обсмажити до м’якості. Додати томатну пасту або кетчуп, обсмажувати ще 2–3 хвилини.

Томатний соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Додати консервовані гриби, перемішати та готувати ще 5 хвилин. Влити томатний сік або воду, приправити спеціями, додати лавровий лист, тушкувати 5 хвилин.

Готові гречаники. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Викласти обсмажені гречаники в соус, накрити кришкою та тушкувати ще 10 хвилин. Подавати гарячими.



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